Apple'ın iPhone 12 ve iPhone SE Hakkındaki Planları Ortaya Çıktı

Apple'ın 15 Ekim etkinliğinde iPhone 12'yi tanıtması beklenirken, yeni iddialar da gelmeye devam ediyor.

"iPhone 12 Üretimi Başlamak Üzere" İddiası

iPhone 12'nin çıkışının her zamankine göre biraz gecikeceği sıklıkla ortaya atılan bir iddia idi. Son olarak iki gün önce, Apple'ın 15 Eylül'de bir etkinlik düzenleyeceğini resmi olarak öğrendik. Şimdi ise "konuya yakın kaynaklar", toplu üretimin eylül ayının sonunda veya ekimin başında başlayacağını iddia ettiler.

Nikkei Asian Review'in kaynaklarına göre Apple, yıl sonuna kadar 80 milyon 5G destekli iPhone üretmeyi planlıyor. Bunların yaklaşık yüzde 40'ının 6,1 inç iPhone 12 Max olması bekleniyor. Bunun yanında Apple'ın eylül - aralık dönemi için 27 milyon iPad siparişi verdiği belirtiliyor. iPhone 12'nin aksine, iPad üretiminde önemli bir sorun olmadığı söyleniyor.

Kaynaklara göre Apple, AirTag olarak bilinen ve kaybolan cihazları takip etmeyen aksesuarları da üretmeye başladı. Son olarak kaynaklar, Apple'ın gelecek sene için iPhone SE'nin devamı olacak bir telefon üretmeyi planlamadığını söylüyorlar.

Özellikle Apple'ın 15 Eylül gibi yakın bir tarihte bir etkinliğinin olduğunu düşündüğümüzde, bu dedikodulara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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