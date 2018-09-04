Apple'ın İşletim Sistemi Böyle Gelişti!
Apple'ın masaüstü işletim sisteminin görünümü 2000'den bu yana nasıl değişti? Cevabı bu site veriyor...
Apple'ın işletim sisteminde kullandığı Aqua arayüzü, seneler içinde birçok kez yenilendi. Mart 2000'den ve OS X 10.0'dan beri Mac kullanıcılarının hayatında olan arayüz, ilk sürümüne kıyasla bugün oldukça farklı görünüyor.
512 Pixels tarafından oluşturulan devasa galerideki "Aqua Screenshot Library", firmanın işletim sistemlerinin gelişimine yakından bakmanızı sağlıyor. Site, isminden anlaşılacağı üzere ekran görüntüleri paylaşıyor. Bu ekran görüntüleri, ağır CRT monitörlerden LCD'lere Apple'ın seneler içindeki değişikliklerini gözler önüne seriyor.
Stephen Hackett tarafından hazırlanan Aqua Screenshot Library'ye buradan ulaşabilir, Apple'ın işletim sisteminin zamana nasıl uyum sağladığını yakından görebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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