Apple'ın Kısa Süre Önce iPhone Üretimini Tamamen Durdurduğu Ortaya Çıktı!

Tedarik zinciri sorunları bu yıl tüm teknoloji endüstrisini etkiledi ve firmalar oldukça zor zamanlar geçirdiler. Görülen o ki Apple da, tahmin edilenden daha ağır bir şekilde etkilendi. Şirketin ekim ayında iPhone ve iPad montajını birkaç kez durdurmak zorunda kaldığı söyleniyor.
Bu çok önemli bir gösterge, zira Apple on yıldan uzun bir süredir ilk kez iPhone üretmeyi durdurmuş oluyor ve bu durdurma tipik olarak üretimin artacağı bir dönemde gerçekleşiyor. Nikkei'nin haberine göre durdurma, tam olarak ekim ayının başında gerçekleşti. Bu dönemde yeni modeller geldiğinde ve yılbaşı alışveriş sezonu başladığından dolayı, normalde iPhone üretimi hızlanır, hatta günde 24 saate çıkardı. Yani, talebin en yüksek olduğu noktaydı.
Bu durmaya neyin yol açtığı konusunda farklı sebeplerden bahsetmek mümkün. Tahminlere göre çip krizi ve Çin'deki güç kullanımı sınırlamaları başlıca nedenler olabilir. Bu sınırlamalar Apple'ın tedarik zincirinde bulunan 150'den fazla firmanın üretimini engellemiş olmalı. Vietnam ve Malezya'daki karantinalar da iPhone üretimini etkilemiş olabilir.
Apple'ın bu yıl planlanandan %20 daha az iPhone 13 üreteceği düşünülüyor. iPad üretiminde %50, eski model iPhone üretiminde ise yüzde 25 düşüş bekleniyor.
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