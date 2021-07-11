Apple'ın LG Destekli "Kore'yi Ele Geçirme Planı" Şimdilik Suya Düştü

Birkaç hafta önce Apple'ın, Güney Kore'nin perakende pazarında daha baskın bir konum oluşturmak için harekete geçtiği bildirilmişti. Görünüşe göre şirket, LG Electronics'i, 400 şubeli LG Best Shop perakende ağı aracılığıyla iPhone, iPad ve Apple Watch satmaya ikna etmişti.
Perakende satışlar, Samsung'un kendi ülkesindeki akıllı telefon satışlarının önemli bir bölümünü oluşturmaya devam ediyor. Apple'ın artan etkisi, birçok yerel oyuncu için endişe kaynağı olabilir. Ancak görünene göre bu tehdit şimdilik ortadan kayboldu.
Bazı Kore medya kuruluşları başlangıçta Samsung'un ülkenin en iyi mobil operatörleri aracılığıyla LG'ye ulaştığını ve şirketten Galaxy akıllı telefonlarını LG Best Shop'larda satmasını talep ettiğini bildirmişti. Ancak, bu hikaye bir süre sonra geri çekildi ve bu yüzden doğru olmayabilir.
Samsung, LG'nin kararından rahatsız olmasa da ülkedeki birçok küçük ve orta ölçekli elektronik perakendecisi rahatsız oldu. LG'nin ülke çapındaki perakende ağıyla etkin bir şekilde rekabet edemeyecekleri için satışlarının düşmesinden korkuyorlardı.
Güney Kore'den gelen son haberler ise, LG'nin Apple ile işbirliği konusunda kamuoyunu dikkate aldığını belirtiyor ve Apple ürünlerini Best Shop'larda satma planlarına ilişkin kararı geçici olarak askıya aldığı söyleniyor. Şirket, özellikle bu karardan en çok etkilenecek olan küçük ve orta ölçekli perakendecilerin endişelerini dikkate alıyor.
Samsung ise şimdilik sadece durumu izliyor gibi gözüküyor. Haberde alıntılanan ismi açıklanmayan bir yetkili, "piyasa durumunu yakından izleyeceğiz" dedi. Tabii ki firmanın, Apple'ın kendi iç pazarında liderliği ele geçirmesine izin vermeyecektir. Bu amaçla da eğer ihtiyaç doğarsa yeni stratejiler benimseyeceği tahmin edilebilir.
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