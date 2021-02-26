Apple'ın M1 İşlemcili Mac'lerinden SSD Sorunu Çıktı

M1 işlemcili Apple Mac'lerin bazı durumlarda aşırı SSD aşınması yaşadığı bildiriliyor. Küçük bir kullanıcı grubu bu problemden etkilendiğini belirtti.

M1 işlemcili Mac'lerin başı SSD'lerle belada

M1 işlemcili Apple Mac'lerin, bazı durumlarda SSD'lerinde aşırı yıpranmaya neden olduğu bildiriliyor, ancak bu iddia edilen sorunun yalnızca "bir avuç" Mac sahibini ciddi şekilde etkilediğinin de altı çiziliyor. Problem, ilk defa kısa bir süredir Mac kullanan bir grup kullanıcının normal SSD kullanımından daha fazla kullanım gözlemlediklerini Twitter'da yazması ile fark edildi.  

SSD'lerin belli bir kullanım ömrü bulunuyor ve yazma-okuma miktarı belirtilen seviyenin üzerine çıktığında, problemler baş gösteriyor. Twitter'da soruna işaret eden kullanıcı bunun takas dosyası sorunu olduğunu düşündüğünü yazdı ve diğer Mac kullanıcılarını da disklerinin kullanımını kontrol etmeye çağırdı. Aldığı yanıtlar, bu sorunun her kullanıcıyı aynı şekilde etkilemediği yönünde. Twitter'daki mesajında diskinin ömrünün iki ay içinde %10'unun tükendiğini belirten kullanıcı, böyle giderse bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde diskini değiştirmek zorunda kalacağını söyledi.

Apple bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış olsa da mesajı gördüğü ve üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Yakında M1 işlemcili Mac'lerde yaşanması muhtemel SSD sorunlarına karşı uyarak bir duyuru yayınlarlarsa, bu sürpriz olmayacak.

Ancak, problemin SSD kullanım seviyesini gösteren yazılımla da ilgili olabileceği öne sürülüyor. Gelişmeleri takip edecek ve konu hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.  

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