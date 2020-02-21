Apple'ın Mac Bilgisayarları, Windows'u İlk Kez Geçti. Ama Kötü Anlamda...

Malwarebytes, yıllık "Zararlı Durumu" raporunu yayınladı ve ilk defa, Mac tehditlerinin Windows'a göre daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Siber güvenlik firması geçtiğimiz yıl her Mac uç noktası başına ortalama 11 tehdit buldu ve bu da her Windows uç noktası başına ortalama 5,8 tehdidin neredeyse iki katı yapıyor. Ayrıca genel olarak Mac tehditleri yıl bazında %400'den daha fazla yükseldi.
Bunun yanı sıra Malwarebytes, siber suçluların genel olarak işletmeleri hedeflemeye odaklanmayı sürdürdüklerini ve 2019 yılında tehdit türleri ve saldırı stratejilerini genişlettiklerini de gözlemledi. Geçtiğimiz yıl boyunca küresel işletme tehditleri %13 artarak neredeyse 9,6 milyon tespite kadar yükseldi.
Ayrıca Malwarebytes'ın raporu, trojan tabanlı botnetler Emotet ve TrickBoth'un geçtiğimiz yıl nasıl geri döndüklerini ve yeni ransomware (fidye yazılımı) aileleri ile beraber organizasyonları nasıl hedef aldıklarını da anlatıyor.
Bunlara ek olarak yeni bir hack aracı ve kayıt anahtarı engelleyicisi dalgası da firmanın en fazla tespitleri arasına giriş yapmış durumda. HackTools'un tüketici tespitleri %42 arttı ve Malwarebytes, bunun, aynı zamanda işletmeleri de hedef alan MimiKatz ile beraber 2020 yılında dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyor.
Son olarak Adware'ler de silinmesi zor özellikleri ve agresif yöntemleri ile tüketiciler ve işletmeler için Windows, Mac ve Android cihazlarında sorun olmaya devam ediyor.
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