Apple'ın macOS Mojave'i İndirmeye Hazır!

Apple'ın beklenen macOS güncellemesi, sonunda hazır duruma geldi! İşte macOS Mojave'in sundukları...

Apple'ın macOS Mojave'i İndirmeye Hazır!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Apple'ın macOS Mojave'i İndirmeye Hazır!
The Walking Dead serisinin geleceği belli oldu!
En İyi İnternetsiz Oyıunlar - Android
Red Dead Redemption 2 Hakkında 5 Neden!
5. Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018 Başlıyor!

İlginizi çekebilir