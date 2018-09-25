Apple'ın macOS Mojave'i İndirmeye Hazır!
Apple'ın beklenen macOS güncellemesi, sonunda hazır duruma geldi! İşte macOS Mojave'in sundukları...
Apple'ın Haziran'da kısaca gösterdiği macOS güncellemesi macOS Mojave, bugün ücretsiz bir güncelleme olarak indirmeye sunuldu.
Beklenen güncellemenin en önemli özelliği, şu sıralar popüler olan koyu modu işletim sistemine taşıması. Apple'a göre Dark mode, kullanıcılara dikkat dağıtan öğelerden uzak, "dramatik" bir görünüm sunuyor. Android'de ve Windows'ta bir süredir kullanılabilen koyu modun neden "dramatik" olduğunu bilmesek de, geceleri gözlerinizi dinlendireceği kesin. Yeni işlevin en iyi yanı, Dark Mode'dan entegre uygulamaların ve geliştiricilerin izin verdiği uygulamaların da faydalanabilmesi.
Yeni Stacks işlevi ise dosyalarınızı "yığınlar" şeklinde saklayarak masaüstünüzü organize ediyor. İşlev, dosyaları farklı kategorilere ayırıyor, böylece dağınık masaüstünüze bir çözüm getiriyor. Finder'a yapılan geliştirme ise dosyalara bakarken daha fazla bilgi edinebilmenizi sağlıyor. Bunun yanında Quick Look ile belgeleri, resimler, sesleri ve hata videoları, uygulamaları açmadan, hızla düzenleyebiliyorsunuz.
macOS Mojave'deki yenilikler elbette bu kadarla sınırlı değil. Güncellemeyi Mac App Store'dan indirebilirsiniz, ancak yükleme işleminin bir saat alabildiğini söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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