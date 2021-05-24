Apple'ın Müslüman Çalışanlarından, Tim Cook'a Filistin Çağrısı

Yaklaşık 1.000 Apple çalışanı, şirketin CEO'su Tim Cook'a Filistinlilere yönelik şiddetin açık bir şekilde kınanmasını isteyen firma içi bir mektubu imzaladı. Apple Müslümanlar Derneği'ne (AMA) üye olan yazarlar, Cupertino firmasının "milyonlarca Filistinlinin şu anda yasadışı bir işgal altında olduğunu" açık bir biçimde kınanmasını istiyor.
İsrail ve Gazze'deki mevcut şiddet, Kudüs Bölge Mahkemesinin 2 Mayıs'ta Şeyh Jarrah mahallesindeki altı Filistinli aileye Yahudi yerleşimcilere yer açmak için evlerini terk etmeleri yönünde talimat vermesinin ardından başladı. İsrail'in Gazze'deki 11 günlük ölümcül bombardımanın ardından 65 çocuk da dahil olmak üzere en az 232 Filistinli öldürüldü.
Resmi bir çalışan grubu olan AMA'nın üyeleri, Apple'ın Filistinlilere yönelik şiddeti kınayan bir açıklama yapmaması nedeniyle iç mektubu yazmaya teşvik edildiklerini belirttiler. İmzalanan mektupta "bir kez daha hayal kırıklığına uğramış ve yıkılmış durumdayız çünkü, diğer pek çok haklı davada cesurca insan haklarını savunan güç ve nüfuz konumunda olanlar Filistin durumu konusunda ya sessiz kalmayı seçiyor ya da etkisiz bir şekilde tarafsız 'her iki taraf' açıklamalarında bulunuyor" yazıyordu.
Ek olarak, çalışanlar Apple'dan şu taleplerde bulunuyor: "Apple, Filistinlilerin yaşamlarının önemli olduğuna inandığımızı içeride ve dışarıda açıkça ortaya koymalı. Apple, Birleşmiş Milletler'in belirlediği gibi, şu anda milyonlarca Filistinlinin yasadışı bir işgal altında olduğunu açıkça ortaya koymalı. Apple, yukarıdaki ifadenin dünya çapındaki Yahudi kardeşlerimizin insan haklarını hiçbir şekilde ihlal etmediğini açıkça belirtmeli. Apple, yukarıdaki ifadelerin hiçbir şekilde dünya çapında herhangi bir insana yönelik terörizmi savunmadığını veya desteklemediğini açıkça belirtmektedir."
Mektupta ayrıca şu ifadeler de dikkat çekiyor: "Apple, yaşananlara "çatışma", "anlaşmazlık" veya benzeri olarak atıfta bulunan herhangi bir açıklama YAPMAMALIDIR, çünkü bu sözler basitçe var olmayan bir güç simetrisini ima eder. Apple'ın "her iki tarafa" veya benzerine atıfta bulunmamalıdır, çünkü bu açıklama bize, Filistin halkının orantısız olarak daha fazla yaşadığı acı ve ıstırabının küçük gösterildiği "tüm yaşamların önemli olduğu" (tanımının) eşdeğeri gibi gözükmektedir. Apple'ın, şirketimizi bizim yapan diğer birçok farklı topluluk için yaptığımız gibi, Filistin toplumu hakkında bilgi edinmek ve onunla ilişki kurmak için eşit zaman ve çaba harcamayı taahhüt etmelidir."
Mektubun geçtiğimiz hafta gönderildiği bildiriliyor ve Cook, henüz resmi olarak yanıt vermiş değil...
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