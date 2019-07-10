Apple'ın Oyunu, 8 Yıl Sonra Geri Döndü!

Apple, 2011'de mağazasından kaldırdığı oyununu, App Store'un 11. yıldönümü için tekrar yayınladı!

Apple, "Texas Hold'em" Oyununu Tekrar Yayınladı

11 yıl önce bugün açılan Apple'ın App Store uygulama mağazası, bu yıldönümünü kutlamak için eski poker oyunu Texas Hold'em'i geri getirdi.

Texas Hold'em ilk olarak 2006'da, App Store bile ortaya çıkmadan önce yayınlanmıştı. İlk başta iPod'da oynanabilen oyun, iPhone'a 2008'de geldi. Oyun Apple tarafından App Store'dan 2011'de kaldırıldı. Şimdi aynı adreste mağazaya geri dönen oyun, 11. değil "App Store'un 10. yıldönümünü kutladığını" söylüyor.

Oyunun sürüm notlarına baktığınızda son yazılanlar ile önceki arasında 10 yıl olması dikkat çekici. Oyunun 2.0 sürümü 10 poker mekanı içeriyor. Oyunda kazandığınızda bir sonraki mekana geçebiliyorsunuz. Birinci kişi görüşünden veya kuşbakışı oynayabildiğiniz oyunda ipucu alabiliyor, istatistiklere ve kullanıcı puanlarına bakabiliyorsunuz.

Güncellemeler, oyunun telefonda 1,5GB alan kaplaması anlamına geliyor. Apple'ın oyunlara odaklanmasının bir nedeni, yakında açılacak olan üyelik hizmeti Apple Arcade.

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