Apple'ın Özel iPhone'ları, Özel Bir Amaç İçin Geliyor

Apple, iPhone'ların güvenliğini arttıracak ve araştırmacıların sorunları bulmalarını kolaylaştıracak çok özel bir iPhone sürümünü kullanıma sunuyor.

  • Levent Öztürk
Apple'dan iPhone için yeni güvenlik adımı

Apple, yeni bir güvenlik programı başlatarak araştırmacıların iPhone'lardaki açıkları belirlemelerini kolaylaştırdı. Apple Güvenlik Araştırma Cihazı Programı (Apple Security Research Device Program), açık avcılarına sadece araştırma amaçları için üretilmiş özel bir iPhone sürümü sağlayacak.

Bahsi geçen telefonlar, shell erişimi gibi normalde tüketici iPhone'larında bulunmayan ve araştırmacıların herhangi bir aracı yürütmelerine imkan tanıyan yeteneklere sahip. Tabii ki cihazların sahipliği Apple'da kalacak ve araştırmacılara yıl bazında yenilenebilir olarak kiralanacaklar. Cihazlara sahip olan kişilerin telefonları kişisel kullanım için ve kayıtlı amaçlar dışında kullanmaları da yasak olacak.

Bu yeni girişim, güvenlik sorunlarını belirlemeyi amaçlayan Apple Geliştirici Programı (Apple Developer Program) üyelerine açık olacak. Ayrıca sadece Avusturalya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsviçre, İsveç, BK ve ABD araştırmacıları programa katılabilecek. Tüm adaylar Apple'ın inceleme sürecine tabi olacak ve cihaz sayısı en azından ilk başvuru turu için sınırlı olacak.

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