Apple'ın Patenti ile Siri'niz Sizi Tanıyacak
Apple, Siri için çoklu kullanıcı desteği üzerinde çalışıyor. Yeni bir patent ise sistemin nasıl çalışabileceğine ışık tutuyor.
Apple Insider, Apple'ın ses tanıma sisteminin konuşan kişinin sesini temel alarak bir kullanıcıyı tanımlamasına ve kimin konuştuğuna göre görevlerini yerine getirmesine izin verecek bir sistemin patentini aldığını bildirdi. Bu Siri'nin çoklu kullanıcı desteği sunması için bir ön adım olabilir.
Şu anda Siri, kiminle konuşursa konuşsun cevap veriyor. (Daha önce Siri'yi kullandıysanız eşinizin kendi telefonuna "Hey, Siri" demesinin ardından sizinkinin cevap verdiğini görmüşsünüzdür). Yeni sistem, kullanıcıların telefonda profil oluşturmasına izin verecek ve Siri bu profillerle eşleşenlere yanıt verecek ve bu yanıtları özelleştirebilecek. Bunun dışında, telefonun birincil kullanıcısı, özel tutmak istediği bilgileri korumak için takvimi veya mesaj erişimini kısıtlayabilecek.
Özellikler arasında ses eşleştirmeden fazlası olacağa benziyor. Patente göre Siri, bir kullanıcının konuşma kalıplarından ve uygulamaların kullanımından öğrendiklerine dayanan bir kelime kitaplığı da oluşturabilecek. Her kullanıcıya en iyi şekilde uyum sağlamak için tercihleri kaydedecek ve yeni tercihlerden çıkarımlar yapacak.
Siri'ye çoklu kullanıcı desteği, şirketin HomePod'a giriş yaptığını da göz önüne alınca artık daha da anlamlı hale geliyor. Bir merkez görevi gören akıllı ev hoparlörünün, kullanıcıları seslerine veya konuşma kalıplarına dayanarak tanıması, yeni sistem için değerli bir veri oluşturacak.
Ancak bu yine de Apple gibi şirketlerin aldığı onlarca patentten yalnızca bir başkası da olabilir. Apple'ın bu teknolojiyi piyasaya sürüp sürmeyeceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacağa benziyor.
Yavuz Şimşek
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