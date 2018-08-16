Apple'ın Patenti ile Siri'niz Sizi Tanıyacak

Apple, Siri için çoklu kullanıcı desteği üzerinde çalışıyor. Yeni bir patent ise sistemin nasıl çalışabileceğine ışık tutuyor.

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