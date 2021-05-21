Apple'ın Sıradaki Akıllı Saati Watch Series 7^den Yeni Sızıntılar Geldi

Apple'ın eylül ayında yeni akıllı saat serisi olacak olan Apple Watch Series 7'yi tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni saatlerine ilişkin gelen sızıntılar ise, Apple'ın 7 serisi ile birlikte tasarımı yenileyeceği ve yeni renkleri de tüketicilere sunacağını gösteriyor.
Ortaya çıkan görüntülere göre, Watch Series 7 yeni tasarımı, mevcut modellerde görülen yuvarlak kenarlı metal çerçeve yerine, düz kenarlı bir metal çerçeveye sahip olacak. Ancak bu düz görünümüne karşın yine de kullanıcının koluna temas edecek olan kısımlar daha yuvarlak hatlara sahip olacak.
Apple Watch Series 7'de ekranın yine OLED panele sahip olması beklenirken, artık kadran ve kasa da aynı renkte olacak. Böylece saat yekpare bir tasarım çizgisini takip edecek.
Apple Watch Series 7'de yeşil renkli bir Apple Watch görebiliriz. Beklenen renkler arasında siyah, gümüş, kırmızı ve mavi olacakken, ayrıca yeşil renkle de farklılık sağlanmış olacak.
Öte yandan yeni Apple Watch'da piyasaya sürülmesi beklenen kan şekeri izleme özelliği hakkında şimdilik bir bilgi yok. Bu özelliğin de EKG ve kan oksijen (SpO2) monitörü gibi, akıllı saatte optik bir sensör olarak yer alması bekleniyor.
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