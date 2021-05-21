Apple'ın Sıradaki Akıllı Saati Watch Series 7^den Yeni Sızıntılar Geldi

Apple Watch Series 7'den sızan yeni görüntüler, Apple'ın yeni akıllı saatlerinde kullanacağı tasarımı ve yeni renkleri gözler önüne seriyor.

  • Ercan Uğurlu
Apple Watch Series 7 ile Yeni Renkler Gelecek

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