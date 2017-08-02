Apple'ın Son Çeyrek Raporu Yine Bomba Gibi...
Apple, açıkladığı son çeyrek raporu ile, kolay kolay durmayacağını bir kez daha dosta düşmana ilan etti!
Apple yaptığı duyuruyla 2017 finansal yılı üçüncü çeyrek gelirlerini duyurdu. Firmanın belirttiğine göre 45.408 milyar dolar gelir elde edilmiş durumda ve bu da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7'lik bir büyüme anlamına geliyor.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu gelirin büyük bir kısmı (tam olarak %54.7'si) iPhone satışlarından geliyor. Satılan 43.026 milyon ünite 24.846 milyar dolarlık bir gelir sağlamış durumda. Bu da bir önceki yıla göre %2 daha fazla ünite satılması ve %3 daha fazla gelir elde edilmesi demek.
iPad de satılan ünite sayısında %15'lik bir artış yaşayarak 9.950 milyon'dan 11.424 milyona ulaşmış durumda ancak Apple'ın tablet serisi gelir olarak sadece %2'lik bir artış yaşayarak 4.876 milyar dolardan 4.969 milyar dolara sıçramış. Bunun sebebi de muhtemelen firmanın en son iPad'inin 329 dolar fiyatı ile daha önceki iPad'lerden daha ucuz olmasıydı.
Mac'ler ise satılan ünite miktarında sadece %1'lik artış yaşamış ve 4.292 milyona ulaşmış durumda ancak PC serisinin geliri %7 artarak 5.592 milyar dolar noktasına varmış. Bunun da sebebi muhtemelen firmanın yeni MacBook Pro ve iMac serisinin kullanıcıların daha pahalı PC'ler almalarına sebep olması olabilir.
Apple'ın hizmetleri de büyümeye devam ederek yıl bazında %22'lik artış ile karşı karşıya. Gelir 5.976 milyar dolardan 7.266 milyar dolara sıçramış durumda. Son olarak da "diğer ürünler" geliri %23 artarak 2.219 milyar dolardan 2.735 milyar dolara ulaşmış.
Apple, önümüzdeki çeyrek içerisinde 49 milyar dolar ile 52 milyar dolar arasında bir gelir beklediğini de belirtiyor...
Levent Öztürk
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