Apple'ın Sürücüsüz - Otonom Aracı Yine Göründü

Apple'ın sürücüsüz - otonom aracı, bir kez daha, ama bazı değişikliklerle birlikte görüntülendi!

Oynat Apple'ın Kendini Süren Aracı Yine Göründü Apple'ın kendini süren aracı, bu kez bazı değişikliklerle görüntülendi!

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