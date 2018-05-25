Apple'ın Sürücüsüz - Otonom Aracı Yine Göründü
Apple'ın sürücüsüz - otonom aracı, bir kez daha, ama bazı değişikliklerle birlikte görüntülendi!
Apple'ın kendini süren aracı, bir kez daha yollarda göründü. Otomobilin bu defasında dikkate değer değişiklikler sergilediği göze çarptı.
Çarşamba günü Sunnyvale, Kaliforniya'da, Apple'ın ofis binalarının yakınında Techradar'ın gözüne takılan bir Lexus SUV, önceden olduğu gibi birçok sensörü üzerinde taşıyordu. Otomobilin direksiyonunda ve bir kişinin, yolcu koltuğunda da bir kişinin bulunduğu söyleniyor.
Otomobilde göze çarpan en ciddi değişiklik, lidar sensörlerin ve kameraların çok daha öne çıkması. Otomobilin daha önceki görüntülerinde disk şekilli bir lidar ve kamera görüyorduk ve bunlar, beyaz bir kılıf ile kapatılmıştı. Ancak bu araçta bu bileşenlerin etrafını saran hiçbir şey görünmüyor. Dahası lidar disklerinin bu kez daha dikey biçimde yerleştirildiği gözleniyor.
Apple'ın kendi giden otomobiller üzerinde çalıştığı artık bilindiği için firma, teknolojilerini gizleme ihtiyacı duymuyor olabilir. Apple, görüntülenen bu araçla ilgili sorulara henüz bir cevap vermedi.
Zeynel A. Öztürk
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