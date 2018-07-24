Apple'ın Tamir Videosu Sızdı ve Hemen Silindi
Apple'ın sızan tamir videosu, merak edilen görüntüleri ortaya dökmüştü ki, olanlar oldu!
Bozulan Apple cihazınızın firmanın servis personeli tarafından nasıl tamir edildiğini hiç merak ettiniz mi? YouTube'a sızdırılan birkaç video, iPhone X, MacBook Pro ve iMac Pro'nun onarım sürecini gözler önüne seriyordu, ancak hızla yayından kaldırıldı.
Videolar yayından kaldırılsa da sürecin iFixit'ten görmeye alıştığımız parçalara ayırma işlemlerine çok benzediği söyleniyor. Görünen o ki Apple'ın bu videoların sızmasına hiç tahammülü yok. Videoları Twitter'da paylaşmasının ardından hesabı askıya alınan Arman Haji, çareyi videoları YouTube'a yüklemekte buldu. Ancak videoların YouTube tarafından da kaldırıldığını görüyoruz.
Sızan videoları izleyemesek de, kısa süreyle izlenen görüntüler, iFixit gibi sitelerin işlerini iyi yaptığının bir kanıtı oldu.
Zeynel A. Öztürk
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