Apple'ın Tedarikçisine Dolandıcırılık Suçlaması!
Apple'ın safir cam tedarikçisi, dolandırıcılık iddiası ile kendini mahkeme karşısında buldu!
- Ercan Uğurlu
Apple, zamanında iPhone'larını safir cam ile üretebilmek için tam 578 milyon dolarlık bir yatırımda bulunmuş, fakat bunun karşılığını bir türlü alamamıştı. Zira tedarikçi firma olan GT Advanced, Apple'dan aldığı avansı etkili kullanmamış ve düşük üretim verimi ile zamanında safir cam ile üretilmesi beklenen iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta iyonla güçlendirilmiş cam malzeme kullanılmasına sebep olmuştu. Şimdi ise GT Advanced'e dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya.
Evet, Apple, GT Advanced'den beklediği üretimi alamamıştı. Buna karşılık üzerine bir de o zamanlar 578 milyon ön ödeme yapmış olması, Apple'ı da zora sokmuştu. Elbette her ne kadar zaman geçmiş, GT Advanced daha önce iflas bayrağını çekmiş olsa da, yine de taşlar yerine bir gün oturuyor.
Şimdi SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), GT Advanced ve CEO'su Thomas Gutierrez'i dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya bırakmış durumda. Yeni gelen habere göre SEC, GT Advanced ve şirketin patronu Thomas Gutierrez'i, yatırımcılara doğru açıklamalarda bulunmadığı ve onları yanıltarak yatırım alması ile suçluyor. Söylenene kadar Gutierrez, SEC'e 140 bin dolar tutarında cezayı ödemeyi kabul etti.
Bu arada Apple safir ekranları hiç kullanmamış değil. Üretim her ne kadar verimli olmasa da, Apple safir ekranları Apple Watch ekranında, kameralarında ve parmak izi sensörlerinde safir malzemeyi kullandı. Bakalım bu davanın sonuçları nereye varacak ve akıllı telefonlar için yeniden safir ekran dediokudularını canlandıracak mı?
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