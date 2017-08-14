Apple'ın "UFO'su" İçin İsyan Çıktı!

Apple'ın dev bir UFO'yu andıran yeni merkez binası konusunda, çalışanlar arasında ufak çaplı bir isyan çıktığı iddia ediliyor!

Apple'ın "UFO'su" için isyan çıktı!

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