Apple'ın yeni bir AR/VR patenti ortaya çıktı
Apple'ın yeni bir artırılmış gerçeklik gözlük patenti ortaya çıktı ve gözlüklerin tasarımı hakkında yeni ipuçları verdi!
Apple'ın Google Glass tarzı bir AR/VR gözlüğü üzerinde çalıştığına dair söylentiler uzun bir süredir varlardı ve şimdi de, ortaya çıkan bir Apple patenti sayesinde bu gözlüklerin nasıl görüneceğine dair bir fikrimiz bulunuyor.
PatentlyApple tarafından fark edilen patent, seri sıralanmış lenslerle görüntüleri kullanıcıların gözlerine taşıyan ve benzerlerinden daha hafif ve küçük olması hedeflenen bir "kafada yer alan bir ekran için optik sistem" tanımlaması yapıyor.
Teknik olarak katadioptrik optik sistem adını taşıyan bu düzen teleskoplarda kullanılıyor ve ışığı çok yoğun bir şekilde odaklayabiliyor. Bu yöntemin bir başka avantajı da kromatik sapma etkisini – diğer pek çok VR ve AR sisteminde bulunan, baktığınız nesnelerin dış kısımlarında renk saçakları bulunması durumu – ortadan kaldırıyor olması.
Apple'ın patent başvurusuna göre cihaz hem 3D mekanda baş-takibi özelliğine (yani odanıza algılayıcılar koymanıza gerek olmayacak) hem de göz takip sistemine sahip olacak.
Cihazın kullanılacağı yer hakkında ise Apple'ın seçeneklerini açık tuttuğu söylenebilir. Patentte ortam ışığından yol kontrolü algılayıcılarına kadar pek çok farklı şeyden bahsediliyor ancak anlaşılana göre, firma için asıl önemli olan şey cihazın hafif ve uzun süreli kullanımlar için rahat olması.
Her zaman olduğu gibi bunun sadece bir patent olduğunu ve bu patentin sonucu olarak herhangi bir cihazın ortaya çıkmayabileceğini belirtmekte fayda var. Ancak hem genel olarak teknoloji dünyası hem de Apple için AR ve VR oldukça önemli iki kavram ve Apple'ın da bir gün akıllı gözlük sunmayı planlıyor gibi gözüktüğünü unutmamak lazım...
Levent Öztürk
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