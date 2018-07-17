Apple'ın yeni emojileriyle tanışın
Apple, bu seneki güncellemeyle gelecek yeni emojilerini tanıttı!
Geçtiğimiz gün Dünya Emoji Günü'ydü ve Apple, işletim sisteminin yeni sürümlerinde sunacağı yeni emoji karakterlerini tanıttı. Firma, Unicode 11.0'ın bir parçası olarak 70'den fazla yeni karakteri tanıtacağını söylüyor.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çeşitlilik bir kez daha ana tema olacak gibi gözüküyor. Artık farklı deri renklerinde hem kadınlar hem erkekler için yeni saç şekilleri ve kel erkek ve kadın karakterleri bulunuyor. Ayrıca kızıl saçlılar da en sonunda kendilerine uygun erkek ve kadın karakterlere sahip olacaklar.
Ancak önerilenler bunlarla sona ermiyor. Yeni süper kahraman karakterleri de sunulmuş durumda ancak diğer modern emoji setlerinin aksine bu karakterlerde tüm deri renkleri bulunmuyor gibi gözüküyor. Tabi ki kalpli, donan surat ve daha pek çoğu gibi yeni smiley yüzleri de bulunuyor.
Apple, bu yeni emojilerin bu yılın ilerleyen döneminde güncelleme ile sunulacağını söyledi. Geleneksel olarak firma, emoji güncellemelerini ilk "nokta bir" güncellemesi ile sunuyor ve bu yüzden de yeni karakterleri muhtemelen iOS12.1, watchOS 5.1 ve macOS 10.14.1 Mojave güncellemelerinde göreceğiz...
Levent Öztürk
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