Apple'ın yeni emojileriyle tanışın

Apple, bu seneki güncellemeyle gelecek yeni emojilerini tanıttı!

Apple'ın yeni emojileriyle tanışın

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TATİLE GİDECEKLER İÇİN 10 TEKNOLOJİK ÜRÜN

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