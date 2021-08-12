Apple'ın Yeni iPhone'larına Samsung Özelliği Geliyor: Her Zaman Açık Ekran!

Bloomberg'in haberine göre, bir sonraki iPhone'da önemli yenilikler göreceğiz. Bunlardan biri de, uzun zamandır Samsung Galaxy telefonlarda kullandığı AOD (Always on displar - Her zaman açık ekran) özelliği olacak. Muhabir Mark Gurman'ın iddiaları bu kadarla da kalmıyor. iPhone 13 ismini beklemediğini söyleyen Gurman, yeni telefonların ayrıca Portre Modunda video kaydedebileceğini ve ProRes modunda çekim yapabileceğini söylüyor.
Gurman'ın kaynaklarına göre tasarım dili, ekran boyutları ve model yelpazesi aynı kalacak, sadece işlemci (A15) ve ekran teknolojisi değişecek. Gurman, FaceID kameralar için daha küçük bir çentik olabileceğini ve ekranın daha yüksek yenileme hızına sahip olacağını da iddia ediyor.
- iPhone SE (2020) Bugün Halen Alınır mı?
- iPhone 11 Bugün Halen Alınır mı?
- iPhone 12 mi, iPhone 12 mini mi?
Bu bilgilerden bazıları, Max Weinbach'ın yeni telefonun düşük güçlü, 120Hz LTPO her zaman açık ekran içereceğine dair sızıntısı ile uyumlu. Analist Ming-Chi Kuo ve Weinbach, telefonun Portre Modunda da canlı video çekeceğini söylemişti. Bu sızıntıların birçoğunun aşağı yukarı birbirini doğruluyor olması, bunları önümüzdeki aylarda çıkacak yeni modelde görebileceğimizi düşündürtüyor. Ama halen yeni iPhone'ların 13 mü olacağı, 12S mi olacağı bilmecesi çözülmüş değil...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın