Apple'ın yeni MacBook numaraları göründü
Apple'ın yeni MacBook model numaraları ortaya çıktı!
Apple'ın yeni MacBook ürünleri üzerinde çalışmalar başlamış durumda ve bu yeni dizüstü bilgisayarlar hakkında Fransız haber sitesi Consomac tarafından bulunan EEC listesi ürün model isimleri sayesinde bazı bilgilere sahip durumdayız.
Apple'ın isimleri için onay almak istediği yeni MacBook modelleri Amerika, Rusya, Kazak, Kırgız ve Beyaz Rusya piyasalarına sunulacak ve A1931, A1932, A1988, A1989 ve A1990 model isimlerini taşıyacak.
Açık bir şekilde birbirlerini takip eden model numaralarına bakılırsa A1931 ve A1932'nin aynı MacBook 2018 modelinin iki farklı düzeni olduğu tahmin edilebilir. Çoğu kaynak bu iki modelin yeni 12 inç MacBook cihazları ve hatta muhtemelen söylentileri duyulan MacBook Air 2018'in yanında bir MacBook olabileceği de düşünülüyor.
Benzer bir şekilde kalan üç model numarasının da yeni MacBook Pro 2018 modellerini temsil ettiği ve bunların ikisinin 13 inç boyutunda cihazlar birinin de 15 inç boyutunda bir dizüstü bilgisayar olduğu düşünülüyor. Tabi ki bu da var olan geleneği devam ettirecektir.
Son olarak, ilginç bir şekilde, listelenen bu dizüstü bilgisayarların Eylül yada Kasım ayında sunulacak olan macOS 10.14 Mojave ile değil, macOS 10.13 ile çalışacağı belirtiliyor. Bunun, yeni Mac bilgisayarların sıradaki macOS'un yayım tarihi öncesinde mi sunulacağı, yoksa bu listenin işletim sisteminin son sürümünden önce mi kurulduğu henüz belli değil.
Ayrıca Apple, Consomac tarafından bulunan listede bazı yeni iPad modellerinin satışı için de izin arayışındaydı. Bu ürünlerin model numaraları da A1876, A2013, A1934 ve A2014 olarak görülüyor.
Bu miktarın da üretilmekte olan pek çok iPad anlamına geldiği rahatlıkla söylenebilir ancak sayıların hangi ürünleri temsil ettiğine dair bir tahminde bulunmak pek mümkün değil. Ancak bu ürünler de beta testinde olan iOS 12 yerine iOS 11 ile çalışıyor olarak listelenmekteler.
Apple'ın yeni iPad'leri yeni özellikler sunacak iOS 12 öncesinde sunması pek mantıklı gözükmediğinden dolayı, bu listelerin daha önceden hazırlandığı tahmin edilebilir.
Levent Öztürk
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