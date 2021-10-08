Apple'ın Yeni MacBook Pro Laptop'ları Çok Yakınımızda Olabilir!

Apple, iPhone, iPad ve Apple Watch'u güncelledi, ancak halen Mac serisine bir güncelleme bekleniyor. Bu sonbaharda tamamen yeniden tasarlanmış bir MacBook Pro'nun çıkacağıan dair pek çok söylenti var ve Bloomberg'deki güvenilir kaynak Mark Gurman'ın söylemine göre, M1X destekli bir MacBook Pro önümüzdeki ay içinde tanıtılacak.
Bilindiği gibi Apple zaten genellikle ekim veya kasım ayları başında Mac odaklı etkinlikler düzenliyor. Hatta ilk M1 tabanlı Mac'ler de geçen yılın kasım ayının başında duyurulmuştu.
Gelen yeni bilgilere göre yeni MacBook Pro, 2 farklı M1X varyantı şeklinde tanıtılacak ve her 2'si de 2 verimlilik odaklı, 8 adet ise yüksek performans odaklı toplam 10 çekirdekli yapıdan oluşacak. Öte yandan Apple M1X işlemcisini 16 ya da 32 çekirdekli grafik işlemci ile birlikte duyuracak. Gurman'ın söylemine göre Apple, Mac Pro'nun geleceğinde daha yüksek performanslı çipleri hedefliyor, MacBook Air, iMac ve diğer alt segment MacBook Pro modelleri ise M2 işlemcileri tercih etmeyi planlıyor.
Olası değişiklikler arasında HDMI ve SD kart yuvası gibi daha fazla bağlantı noktasının bulunması beklenirken, kasanın da yeniden tasarlanacağı söyleniyor. Elbette bunların gerçekleştiğini görmek için önümüzde en az 1 ay daha bulunuyor.
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