Apple'ın Yeni Ortağı Volkswagen Oldu!
Apple, halen sır gibi sakladığı Project Titan çalışmaları için kendine yeni bir ortak buldu.
Apple'ın otonom araba teknolojisi geliştirmek için yürüttüğü Project Titan çalışmaları artık Volkswagen ile kendisine bir ortak bulmuş durumda. New York Times'ın söylediğine göre teknoloji firması, BMW ve Mercedes ile anlaşma yapmak için çalışıyordu ancak artık VW, T6 Transporter minibüslerini, Silikon Vadisi ofislerindeki çalışanlar için otonom servislere çevirecek. Daha önce bazı test SUV'larını görmüş olsak da, Apple'ın büyük planları ve hedefteki 2019 tarihi düşünülürse yola daha fazla araç çıkarmanın önemi küçümsenebilecek bir şey değil.
Times'ın söylediğine göre proje şu anda hedefinin gerisinde ve henüz elektrikli itme veya küresel tekerleklere yönelik hiçbir şey ortada yok. Rakiplere bakıldığında ise Waymo'nun yeni ortaklıklarla hızla büyüdüğü ve yakın gelecek içerisinde otonom bir hizmet sunmaya başlamayı planladığı gözüküyor. Uber, yaşanan ölümlü kazanın ardından çalışmalarını durdurmuşken, Elon Musk ise haberlere nelerin çıktığı konusunda tartışmayı daha uygun görüyor...
Levent Öztürk
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