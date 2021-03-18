Apple'ın Yıllar Önceki "Mac PC'ye Karşı" Reklamı Geri Döndü; Ama Tersten...

Apple'ın yıllar önce PC'nin eksikleri ile dalga geçtiği ve Mac bilgisayarları övdüğü "Mac PC'ye karşı" reklamları geri döndü. Ama bu kez dalga geçilen PC değil, Mac oldu...