Apple'ın Yıllar Önceki "Mac PC'ye Karşı" Reklamı Geri Döndü; Ama Tersten...

Apple'ın yıllar önce PC'nin eksikleri ile dalga geçtiği ve Mac bilgisayarları övdüğü "Mac PC'ye karşı" reklamları geri döndü. Ama bu kez dalga geçilen PC değil, Mac oldu...

Intel'den Apple'a yanıt

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çarpı işareti nasıl yapılır? (×) Klavyede çarpı işareti yapılışı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
Büyüktür işareti nasıl yapılır? (>) Bilgisayar klavyesinde büyüktür işareti
Artı eksi işareti nasıl yapılır? ± Klavyede artı eksi işareti nedir?

Günün En çok Okunanları
Airbus, Uzaydaki İlk Uydu Fabrikasının Öncüsü Oldu
Microsoft Flight Simulator'a Muhteşem Bir Uçak Daha: Aerosoft CRJ
'Uzaylı' olduğu iddiası bile vardı: Sırrı çözülmüş olabilir
Apple TV'lere PS5 Dual Sense ve Xbox Series X Desteği Geliyor
Apple'ın Yıllar Önceki "Mac PC'ye Karşı" Reklamı Geri Döndü; Ama Tersten...

 

 