Apti ile Aidatlar Azalıyor, Tasarruf Artıyor

Apti Kurucu ortağı Ali Emre Erişen, "Bu uygulama, sunduğu avantajların yanı sıra, site yönetimine de şeffaflık sağlıyor. Yapay zeka ve IoT teknolojiler yönetimini kolaylaştırırken, giderleri düşürüyor. Site sakinleri güvenilir üye işyerlerine ulaşabiliyor. Ayrıca, yüz tanıma teknolojisi ile uygulama üzerinden çocuğunuzu site içerisinde takip edebiliyorsunuz" dedi.
Toplu yaşam alanlarındaki yöneticiler, sakinler ve üye işyerleri için geliştirilmiş yapay zeka tabanlı online bir platform olan ve site yönetimlerine web sitesi platformu hizmetleri ile (() 2009 yılında yola çıkan Apti, bugün hayatı kolaylaştıran uygulamaları ile bir ilki gerçekleştiriyor. Projenin mimarı, girişimci Ali Emre Erişen ve ekibi tarafından hayata geçirilen Apti, 2012'de mobil uygulama çalışmalarına başladı.
Apti'nin gelişim sürecini anlatan Apti Kurucu ortağı Ali Emre Erişen, Apti'yi ilk önce site yönetimlerinin daire sakinlerine hizmetlerini web sitesi üzerinden sunmasını amaçlayarak başladıklarını söyledi.
Apti'nin, kendisini farklı kılan hamlesi için ise 2018 ve 2020 yıllarında denemelere başladıklarını dile getiren Erişen, gelişen trendleri ve ihtiyaçları analiz eden çözüm ortakları ve Apti ekibiyle, yapay zeka tabanlı teknolojileri sisteme entegre etme yoluna girdiklerini ifade etti.
Güvenilir üye işyerleri tek bir uygulamada
Uygulamayı, basit bir muhasebe programının ötesine taşıyarak, toplu yaşam alanı ekosistemindeki herkes için bir yaşam asistanı haline dönüştürmek istediklerine değinen Erişen, "Eklenen yenilikçi ve akılcı özelliklerle Apti, sektörünün ilk yapay zeka hizmet vereni olmak istiyor. Uygulamayı modül sistemiyle geliştirerek, onlarca farklı modülü hayata geçirdik. Su ve yemek siparişi, çilingir gibi konularda hizmet almak istediğinizde, uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Taşınmak isterseniz, tamirciye ihtiyacınız olursa yine güvenilir işyerlerine uygulama üzerinden kolayca ulaşabiliyorsunuz. Üye firma elde ettiği gelirin yüzde 10'unu ödüyor. Bunun yüzde 5'i site yönetimine, yüzde 5'i ise site sakinine gidiyor. Site içerisindeki tüm kameralara entegre edilen uygulama üzerinden, yüz tanıma teknolojisi ile çocuğunuzun yerini öğrenebiliyorsunuz. Sitenin sosyal alanları için Apti uygulaması üzerinden randevu alarak bekleme, yoğunluk gibi durumları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Online siparişlerde HES kodu uygulamasını kullanıyoruz ve ön kontrol sağlıyoruz. Apti üzerinden verdiğiniz siparişlerde, siparişi eve getirecek kurye, HES kodu sorgulamasından geçirildikten sonra içeriye girebiliyor. Site içerisindeki tüm gelişmeleri, sitenin bütçesini ve tüm harcamalarını yine uygulama sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Plaka tanıma yazılımı da uygulama da mevcut. Tüm bu hizmetlere cep telefonunuzdaki Apti uygulamasından veya sitenize sağladığımız ücretsiz web sitenizden ulaşabiliyorsunuz" diye konuştu.
Apti Puan ile harcadıkça aidat ödemek mümkün
Apti'nin günlük yaşamda mobil uygulama üzerinden yapılan tüm alışverişlerde site sakinlerine 'Apti puan' kazanma fırsatı sunduğunu aktaran Erişen, bu puanların aidat ödemelerinde kullanılabildiğini ve böylece, toplanan Apti puanlara göre aidat ücretinin tamamının bu şekilde karşılanmasına olanak sağlandığını kaydetti. Yönetimlere de yine hem toplanan puanlar hem de aplikasyon içi reklamlarla yüksek oranlarda ekonomik katkı fırsatı sunduklarını bildiren Erişen, üye işyerlerine ise sağlam ve güvenilir binlerce müşteriden oluşan bir portföy verdiklerini dile getirdi.
12 yıllık bir emek
Kadrosunda yer alan uzman yazılımcılar, saha, destek, müşteri hizmetleri, satış, eğitim, kurulum, operasyon, hukuk ekipleri ve çözüm ortaklarıyla Apti'nin bugün yaklaşık 65 kişiyle hizmet verdiğini söyleyen Ali Emre Erişen, İstanbul merkezli şirketin İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Adana bölge yöneticilikleriyle faaliyetlerini yürüttüğünü ifade etti. Yazılım çalışmalarına ilk olarak site yönetimlerine ücretsiz web sitesi hizmeti sunarak 2009 yılında www.onlinesiteyonetimi.com portalı ile başladıklarını belirten Erişen, sonrasında Verisay ve Bulut yönetim firmaları ile yaptıkları ortaklıklarla projeyi tamamladıkları aktardı.
'Silikon Hills'e müracaat ettik'
Şu anda 12 sitede, 8 bin konut ve 21 bin 342 kullanıcıya hizmet verdiklerini söyleyen Erişen, 2022 yılının başında Türkiye'de Apti kulanan site sayısını 100'ün üzerine çıkartmayı ve yine aynı yıl içerisinde yurt dışına açılmayı hedeflediklerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Austin'de bulunan Silikon Hills'da yer almak için müracaat ettkilerini kaydeden Erişen, Apti'nin yurt içi ve yurt dışından yatırım teklifleri aldığına da değindi. Erişen, Apti'nin yurt dışında da Amerika, Azerbaycan, Gürcistan ve Endonezya'da test aşamasında olduğunu bildirdi. 2022 itibariyle tam faaliyette olacaklarının ve ilk hedeflerinin aidatları yüzde 33 düşürmek olduğunun altını çizen Erişen, Apti'nin bu alanda rakibinin bulunmadığını ve amaçlarının sitelere yalnızca aidat ya da muhasebe programı satmak olmadığını vurguladı.
Enerjide cari açığın 3'te 2'sini kapatabiliriz
Arama motorlarında konu ile ilgili kelimeler aratıldığında ilk sırada çıktıklarını ve bu başarının organik bir şekilde elde edildiğini kaydeden Erişen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Apti uygulaması aynı zamanda sitede yaşayanlara büyük bir şeffaflık sunuyor. Gelir giderlerin ne olduğu, nelere para ödendiğini uygulamada açıkça görebiliyorsunuz. Türkiye'de elektrik tüketiminin yüzde 27,8'i sitelere ait. Bu uygulama aktif olarak kullanıldığında, ülkenin enerji tasarrufuna büyük ölçüde katkı sağlayarak, enerji kaynaklı verdiğimiz cari açığın 3'te 2'sini kapatabiliriz. Bu uygulamanın önemli bir talebi karşıladığının farkındayız."
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