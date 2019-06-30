Aquaman 2 Çok Fazla Bekletecek!
DC Sinematik Evreni'nin en başarılı filmi Aquaman'in devamı hakkında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Ama bu, filmi bekleyenleri biraz üzecek!
- Barış Terun
Fast and Furious 7, The Conjuring, Annabelle gibi aksiyon ve korku efsanelerinden tanıdığımız James Wan, DC Sinematik Evreninde imkansızı başardı. Öncesinde Batman V Superman: Dawn of Justice, Justice League gibi yüksek bütçeli filmler, ne yazık ki istenen gişe hasılatlarına ulaşamadı ama stüdyoya da zarar ettirmedi. James Wan'ın yönettiği Aquaman ise bu döngüyü kırdı ve 150 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 1,3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etmeyi başardı.
Sinema tutkunlarının beklentisi; yapımın devamının bir an önce beyaz perde ile buluşması yönünde. Serinin tutkunları Aquaman 2'yi iple çekiyor. Ne yazık ki; sinema severler nahoş bir haber ile karşı karşıya.
DC'ye can veren yönetmen James Wan'ın önceliğinin Aquaman 2 olmadığı resmen açıklandı. Sinema otoritesi Eric Eisenberg'in James Wan ile yaptığı röportaj pek çok gerçeği açığa vurdu. James Wan öncelikle The Conjuring evreninde hayat bulacak yeni filme yönelecek. İkinci sırada ise Aquaman'daki karanlık yaratıklar Trench'lerin köken öyküsü bulunuyor. Aquaman 2 ise tüm bu filmlerin sonrasında hayata geçecek bir proje konumuna düştü. Yapımın 2022'den önce gösterime girmesi zor gözüküyor.
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