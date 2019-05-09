Aquaman 2, Star Wars'tan Kaçıyor!
İlk filmle büyük başarı yakalayan Aquaman'in devam filmi için belirlenen tarih değiştirildi. Nedeni ise, açıkça söylenmese de, Star Wars...
- Barış Terun
Bir süre önce Lucas Arts'ı bünyesine transfer eden Disney Studious, çarpıcı bir karara imza attı. Bilindiği üzere Star Wars: Force Awakens ile başlayan yeni üçleme, 20 Aralık 2019 tarihinde Star Wars: Rise of The Skywalker (Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi) ile nihayete kavuşacak. Her açıdan şaşırtıcı olmasını beklediğimiz Star Wars 9: Rise Of The Skywalker'da; orijinal 6 filmin esas kötüsü Palpatine'in geri gelmesi bekleniyor.
Ama Disney, Star Wars'un kaymağını yemekten kısa sürede vazgeçmeyecek. Star Wars'un yeni takvimine göre, bir sonraki film 16 Aralık 2022'de sinemalarda olacak. DC Genişletilmiş Sinematik Evreni de, görünüşe göre planlarını buna göre yapıyor. 2022 yılın sonunda, "Beyaz Perde" ile buluşması beklenen Aquaman 2'nin izleyicilerle buluşma tarihi, muhtemelen bir Star Wars çakışmasından kaçınmak için değiştirildi.
Aquaman'ın devam filmi ya 2022 yılının ilk yarısında, ya da 2023 yılının ilk çeyreğinde sinemaya yansıtılacak. Kısacası Warner Bros, en büyük rakibi Disney Studious ile takviminin kesişmemesi için akıllıca hamleler yapıyor.
Aquaman 2, bir kez daha efsanevi korku serisi Conjuring'in yönetmeni olan James Wan tarafından yönetilecek. Jason Momoa ve Amber Heard ikilisi bir kez daha başrollerde yer alacaklar.
İlk Aquaman, DC-Warner Bros ortaklığının yeni dönemdeki en başarılı filmi unvanını kazanmış ve 100 milyon dolar seviyesindeki bütçesine rağmen, 1,3 milyar doları aşan gişe hasılatı elde etmişti.
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