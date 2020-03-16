Araba Lastikleri İle Gelen Gizli Tehlike

Yeni bir araştırmaya göre egzozlardan çıkan gazların yarattığı sorunlar, çevre için lastiklerin yarattığı sorunun yanında fazlasıyla "masum" kalıyor.

  • Levent Öztürk
Lastikler, egzozlardan daha tehlikeli
Volkswagen

Yeni bir araştırmaya göre lastiklerin, araçların egzozları gibi emisyon yaratmadığı tam olarak doğru değil ve muhtemelen daha önce düşünülenden çok daha büyük bir problem söz konusu. Emissions Analytics tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan araştırmaya göre lastikler, egzoz emisyonlarından 1.000 kat daha kötü emisyon üretebiliyorlar. Özellikle Avrupa'da hükümetler yeni araçlarda egzoz emisyonunu sınırlamaya uğraşıyorlar ancak lastikler tamamen yeni bir alan.

Tahmin edebileceğiniz gibi lastikler kendi kendilerine emisyon oluşturmuyor ancak problem, zaman içerisinde aşınmalarından kaynaklanıyor. Bir araç yolda giderken lastik bozunuyor ve bu parçacıklar doğaya karışıyor. Ayrıca bu durum sadece lastikler için de geçerli değil. Fren aşınması ve hatta yol yüzeyi de Emissions Analytics'in egzoz-dışı emisyonlar olarak adlandırdığı olaya büyük katkıda bulunuyor.

Araştırma, tipik bir Avrupa hatchback aracını örnek alarak üst kalite lastiklerle donattı ve bazı ölçümler yaptı. Lastikler, tek bir kilometrede 5,8 gram değerinde kirlenme oluşturdu. Egzoz emisyonlarını kilometrede 0,0045 grama sınırlayan Avrupa yönetmelikleri düşünüldüğünde, bu farkın devasa olduğu rahatlıkla görülebiliyor.

Ayrıca sorun bununla da sınırlı değil. Araştırma, testin neredeyse mükemmel koşullarda yapıldığını belirtiyor. Eğer bir sürücünün lastikleri tam şişik değilse veya sürücü, aracında ucuz, daha düşük kalite lastik kullanıyorsa bu değerlerin daha da yukarı çıkması söz konusu olacaktır.

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