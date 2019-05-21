AralGame'den FIFA 19'a Büyük İndirim!
Sporseverler için FIFA 19 büyük indirimi başladı. Peki, FIFA 19'u nasıl temin edebileceksiniz, tüm detaylar haberimizde.
- Ercan Uğurlu
Oyun dünyasının en prestijli isimlerinden EA Sports'un FIFA serisi, futbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu yıl da yoluna FIFA 19 ile devam eden seri için şimdi güzel bir indirim haberi var.
FIFA 19 büyük indirimi başladı! PS4, Xbox One ve PC olmak üzere tüm kutulu formatları için geçerli olan indirimin, FIFA 19 için indirim fırsatını bekleyenleri sevindireceği kesin.
İndirim ile FIFA 19 şu an 150 TL fiyatla satın alınabiliyor. Ayrıca FIFA 19'un 'Champions Edition' versiyonlarında da indirim mevcut; 700 TL yerine 500 TL'ye satın alınabiliyor.
Peki, indirimli FIFA 19'u nereden satın alabilirsiniz?
Kampanya şu an; D&R, Media Markt, Overgame, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve aralgame.com üzerinden satın alınacak FIFA 19 oyunlarında geçerli. İndirim kampanyasının son günü ise 2 Haziran 2019. Ve elbette stoklarla sınırlı olduğu bilgisini de verelim.
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