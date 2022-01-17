Aralık Ayının Kazananları Intel ve Windows 11 Oldu!

Steam'in her ay yayınladığı donanım ve yazılım anketinin geçtiğimiz ay sonuçları belli oldu. Aralık 2021 sonuçlarına göre kazananlar Intel ve Windows 11 olurken, AMD, Ryzen platformuyla hala tutunmaya çalışıyor ve Windows 10 ise halen yaygın olarak kullanılıyor.
Rapora baktığımızda Steam kullanıcılarının büyük çoğunluğunun bilgisayarların Intel işlemcinin yer aldığını görüyoruz. Tüketicilerin yüzde 69.27'sinin bilgisayarında Intel işlemci mevcut durumda iken, AMD'nin payı ise yüzde 30.71. Intel, halen AMD'ye göre müthiş bir liderliğe sahip olsa da, AMD'nin Ryzen platformuyla payını artırdığı da açık.
İşletim sistemi tarafına geldiğimizde ise, Windows 11'in yükselişte olduğu dikkati çekiyor. Microsoft'un yeni işletim sistemine ilgi bir önceki aya göre yüzde 1.87 oranında artarken, son bir ay içinde Steam kullanıcılarının yüzde 10.15'i Windows 11'i bilgisayarına yüklemiş. Fakat elbette oyun severler şu an yaygın olarak Windows 10'u tercih ediyorlar. Zira Windows 10, yüzde 81.74 payla pazar birincisi durumunda.
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