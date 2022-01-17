Aralık Ayının Kazananları Intel ve Windows 11 Oldu!

Steam'in her ay yayınladığı ve platformda en çok kullanılan donanım ve işletim sistemlerini açıkladığı raporun son sürümü yayınlandı. Aralık ayının kazananları ise Intel ve Windows 11 oldu...

  • Ercan Uğurlu
Steam Aralık Ayı Raporunun Kazananları Belli Oldu

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