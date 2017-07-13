Araştırma: Çok sayıda PC "Bellek Uçurumunda"

Yeni bir araştırma, yetersiz RAM yüzünden yavaşlamak üzere olan PC'lerin sayısının endişe verecek kadar çok olduğunu söylüyor!

Çok sayıda PC "Bellek Uçurumunda"

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