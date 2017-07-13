Araştırma: Çok sayıda PC "Bellek Uçurumunda"
Yeni bir araştırma, yetersiz RAM yüzünden yavaşlamak üzere olan PC'lerin sayısının endişe verecek kadar çok olduğunu söylüyor!
Crucial'dan bellek uzmanlarının yaptığı bir araştırmaya göre Birleşik Krallık'taki PC'lerin dörtte biri, ciddi yavaşlamalara neden olan "bellek uçurumuna" ulaştı.
Crucial'ın araştırması, İngilizlerin yüzde 24'ünün "tehlikeli noktaya düşme ve ciddi biçimde yavaşlama" riski altında olduğunu söylüyor. Firmanın rakamları İngiltere'deki makinelerden bahsetse de, benzer durum muhtemelen tüm dünya için geçerli.
Crucial, sistemin yavaşlayabildiği "tehlikeli alanları" yukarıda gördüğünüz tabloda gösteriyor. Tahmin edeceğiniz üzere az RAM'e sahip olan PC'ler, aynı bellek kullanım oranlarında dahi daha çabuk tıkanıyor. Yani 2GB RAM'e sahip bir PC, bellek kullanımı yüzde 60'lardayken yavaşlıyor. Yüzde 80'lerde ise donma veya uçurumdan aşağı yuvarlanma ve parçalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
4GB RAM'iniz varsa yavaşlamalar yüzde 70'lerde başlıyor. 8GB'ta ise bellek yüzde 80 dolana kadar yavaşlığı hissetmiyorsunuz.
Firma, ankete katılan PC'lerin yüzde 62'sinin 8GB veya daha az RAM'e sahip olduğunu söyledi. Crucial bellek sattığı için RAM'inizi çoğaltmanızı istemesi gayet doğal. Ancak RAM kullanımınız çok yüksekse, PC'nizin ayağı uçurumdan aşağı kaymadan önce gerçekten RAM'inizi yükseltmeyi düşünebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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