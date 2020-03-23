Araştırma ortaya koydu: Balık hafızası kaç saniyedir? 11 internet efsanesi!

İnternette rastladığımız ya da yaygın inanış şeklinde kanıksadığımız bazı şeyler var. Mesela bukalemunların bulundukları ortamlara göre renk değiştirme yetenekleri ya da Marilyn Monroe'nun IQ puanının 168 olması... Bunlar gibi internette rastladığımız ama doğru olmayan 11 şeyi derledik...