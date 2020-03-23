Araştırma ortaya koydu: Balık hafızası kaç saniyedir? 11 internet efsanesi!

- 1- Avustralya'daki orman yangınlarından gökyüzü fotoğrafı
Doğru değil: Bu fotoğraf Ocak 2020'de çekildi. Avustralya'daki orman yangınlarının kırmızılığı bulutların üzerinden görünüyordu.
Doğru: Pembe bulutların bu fotoğrafı, 2018 yılında internette paylaşılmıştı. O zamanki paylaşımlarda bu fotoğrafın, Kaliforniya'daki yangınlar sırasında gökyüzünü yansıttığı yazıyordu. Gerçek şu ki, fotoğrafı aslında meteoroloji uzmanı Owen Shieh çekmişti ve Hawaii'de günbatımını gösteriyordu. Aslında yangınlarla hiçbir ilgisi yoktu.
- 2- Bukalemunlar bulundukları ortama göre renk değiştirir
Doğru değil: Bukalemunlar çevrelerine göre renk değiştirerek saklanırlar. Odun veya çim ile aynı renge bürünürler.
Doğru: Bukalemunlar renklerini çevrelerine uyacak biçimde ayarlamazlar. Renk değişimleri, stres, ruh hali değişiklikleri, hava durumu, ortam sıcaklığı veya ışığa tepki olarak değişir.
- 3- Köpekler renk körüdür
Doğru değil: Köpekler renkleri görmezler.
Doğru: Köpekler de tıpkı insanlar gibi birçok rengi görebilirler. Köpeklerin görüşleri insanlara benzerdir. Sadece kırmızı ve yeşili insanlar kadar canlı görmezler. Bunun yanında insanlar da bazı renkleri göremezler. Örneğin, kızılötesi ışığı ya da ultraviyole ışıkları örümcek ve yılanlar görebilir ama insanlar göremez.
- 4- Beynimizin %10'unu kullanıyoruz.
Doğru değil: İnsanlar genellikle beyninin sadece yüzde 10'unu kullanır. Kalan %90'ı kullanabilseydik, çok büyük işler başarılabilirdi.
Doğru: Beynimizin çeşitli bölümleri vardır ve her bölüm bir işlemden sorumludur. O yüzden beynimizin bütün kapasitesini aynı anda kullanamıyor olsak da hepsini kullanıyoruz.
- 5- Avustralya'daki yangından kurtarılan koala
Doğru değil: 2019/2020 Avustralya yangınlarından kurtarılan bir koalaya ait fotoğraf.
Doğru: Fotoğraf gerçekten de Avustralya'daki bir yangından kurtarıldıktan sonra tedavi edilen koalayı gösteriyor. Fakat fotoğraf 2020 yılına değil, 2015 yılına ait. Avustralya Deniz Doğal Yaşamı Araştırma ve Kurtarma Örgütü tarafından Ocak 2015 yılında paylaşılmıştı.
- 6- Yutulan sakız vücutta 8 yıl kalır
Doğru değil: İnsan vücudu sakızı düzgün bir şekilde sindiremez ve bu yüzden sindirim organlarında sakız 8 yıl boyunca kalır.
Doğru: İnsanlar sakızları sindiremezler ancak midede de kalmaz. Mideden ince bağırsak yardımıyla dışarı atılır.
- 7- Uyurgezerleri asla uyandırmayın
Doğru değil: Uyurgezerleri uyandırmak tehlikelidir; kalp krizi geçirmelerine, şoka girmelerine veya beyin hasarlarına neden olabilir.
Doğru: Uyurgezerleri uyandırmak onları ancak strese sokar. Kaliforniya Uyku Bozuklukları Merkezi'ne göre tehlikeli olduğunu söylemek pek doğru değil. Uyurgezer bir kişiyi uyandırdığınızda, şaşkın ya da şaşırmış hissederler, hepsi bu.
- 8- Japon balıklarının 3 saniyelik hafızası vardır.
Doğru değil: Japon balıklarının sadece 3 saniyelik hafızası vardır.
Doğru: Japon balıkları 5 aya kadar olan şeyleri hatırlar. İsrail Technion Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, yavru bir balığı belirli bir sesi beslenme saatini haber vermek üzere eğitti. 5 ay boyunca aynı ses her beslenme saatinde tekrarlandı ve balık sesi hatırlamaya devam etti.
- 9- Tuzlu su çabuk kaynar.
Doğru değil: Suya tuz eklenirse, su daha çabuk kaynar.
Doğru: Suya tuz eklemek suyun hızlı kaynamasına da daha yavaş kaynamasını da sağlamaz. Tuz aslında kaynama işlemini yavaşlatan suyun kaynama noktasını artırır. Ancak bu noktayı artıra bilmek için çok fazla tuz gerekir.
- 10- Kurbağaya dokununca siğil çıkar.
Doğru: Kurbağaya dokunmak siğillere neden olur.
Doğru değil: Alabama Üniversitesi'ne göre sürüngenlerden siğil bulaşmaz. Bu tamamen kurbağanın cilt yüzeyinin yarattığı bir algı. Kurbağanın cilt yüzeyi pütürlü olduğu için dokununca siğil bulaşacağı algısı insanlarda vardır.
- 11- Marilyn Monroe'nun IQ'su 168'ti.
Doğru değil: İnternette Marilyn Monroe'nun IQ'sunun çok yüksek olduğu ile ilgili bir kanı var. Buna göre yıldızın IQ'su 168.
Doğru: Monroe'nun bir IQ testi yaptırmış olması ihtimali var. Ama IQ testleri geçmişte popüler değildi ve bu yüzden Monroe'nun test yaptırmış olma ihtimali tartışılır. 1955 yılında yetişkinler için IQ testi hazırlanmıştı ve o sırada Monroe 30 yaşındaydı.
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