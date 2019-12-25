Araştırmacı, 17 Milyon Twitter Hesap Bilgisini Topladı

Bir güvenlik araştırmacısı, Twitter'ın Android uygulamasında bulduğu açık sayesinde 17 milyon kullanıcının bilgisini ele geçirebildiğini açıkladı!

17 Milyon Twitter Hesap Bilgisini Topladı

Twitter'ın verilerinizi güvenle saklama konusunda iyi bir geçmişi yok. Firmanın daha önce bazı iOS kullanıcılarının konumunu yanlışlıkla paylaştığı ortaya çıkmıştı. Bunun yanında firmanın kişisel bilgilerinizi reklam için kullandığı da anlaşılmıştı.

Şimdi ise güvenlik araştırmacısı İbrahim Balic, TechCrunch'a Twitter'daki 17 milyon kullanıcının telefon numarasını Android uygulamasındaki bir hata sayesinde elde ettiğini söyledi. Balic'e göre uygulama, "telefon numaranızı verdiğinizde kişisel bilgileri geri döndürüyor". Uygulama, ardışık sayıları yüklemenize izin vermese de, rastgele sayılar, eşleşen hesabı bulmakta kullanılabiliyor.

Sorunun Twitter'a henüz bildirilmediği, ancak bu şekilde bulunan hesaplar arasında Türkiye, İran, İsrail, Yunanistan, Ermenistan ve Almanya'dan kullanıcıların bulunduğu söyleniyor. Twitter'dan beklenen açıklama, rahatsız edici görünen bu soruna ışık tutacak.

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