Araştırmacılardan "Okyanusa Atılan Ölü Timsah" Deneyi!

Araştırmacılar, üç ölü timsahı, okyanusun 2 km derinine bıraktı. 51 gün sonra ortaya çıkan sonuç ise geçek anlamda şaşırtıcı oldu!

15 Ocak 2020 00:02