Araştırmacılardan "Okyanusa Atılan Ölü Timsah" Deneyi!

Normalde timsahlar okyanusta yüzmüyor ve doğal olarak da orada ölmüyor. Ancak araştırmacılar, üç ölü timsahı, derin deniz yaratıklarının nasıl davranacağını görmek için su altına gönderdiler. Ölü-timsah deneyi, su altı besin sistemlerini daha iyi anlamak için bir çabaydı. Plankton ve diğer bitkisel canlı türleri yüzeyden aşağı çöken hayvan atıkları, çürümekte olan bedenler ve diğer organik birikintileri yiyerek yaşıyor.
Timsahlar, yeni yiyecek kaynağı ararken veya kasırgalar sonrasında kendilerini okyanus sularında bulabiliyorlar ve bu yüzden de bilim insanları, derin deniz canlılarının timsah bedenlerini yemeyi mi yoksa uzak durmayı mı tercih ettiklerini görmek istediler. Louisiana Üniversiteleri Deniz Kurulu (Lumcon – Louisiana Universities Marine Consortium) araştırmacıları Craig McClain ve Clifton Nunnally, araştırmalarının şaşırtıcı sonuçlarını açık erişimli bilim dergisi PLOS One üzerinde yeni yayınladıkları bir araştırma yazısı ile paylaştılar.
Araştırmacılar, üç ölü timsahı Meksika Körfezi'nde 2 kilometre derinliğe bıraktılar ve en büyük sürprizlerini, 51 gün sonra ölü timsahlarını kontrol ettiklerinde buldular. Timsah, iskeleti haricinde tamamen yenmişti ve kemiklerin üzerinde kahverengi tüy benzeri bir oluşum bulunuyordu.
Bu kahverengi tüy üzerinde yapılan DNA çalışmaları, Osedax genusu içerisindeki yeni bulunan bir kemik yiyen kurt türünün keşfini sağladı. Araştırmacıların söylediğine göre bu, Meksika Körfezi'nde bir Osedax türünün bulunduğu ilk araştırma oluyor.
Diğer iki ölü timsah da bazı ilgi çekici sonuçlar gösterdiler. Bunlardan biri, 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde, yıllar boyunca yemeksiz yaşayabilmeleri ile bilinen dev izopodlar tarafından yendi.
Diğer timsah bedeni ise tamamen kayboldu ve yapılan inceleme sonrasında, timsahın bırakıldığı yerde sürükleme izleri bulundu. Araştırmanın ortak yazarlarından, Lousiana-Lafayette Üniversitesinden River Dixon'un söylediğine göre şekli ve uzunluğundan dolayı taşınması pek kolay olmayan 36 kiloluk timsah bedenini taşıyan şeyin oldukça büyük olması gerekiyordu ve yapılan hesaplamalar, timsahın bırakıldığı ipi koparmak için bir büyük köpekbalığı kadar güçlü ısırma kuvveti gerekiyordu.
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