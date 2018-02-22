Araştırmacılardan Yapay Zeka İçin Dikkat Uyarısı

Araştırmacılar, yayınladıkları 101 sayfalık raporda yapay zekanın zarara neden olmaması için dikkat çağrısında bulundu!

  • Levent Öztürk
Araştırmacılardan Yapay Zeka İçin Dikkat Uyarısı

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