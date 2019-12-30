Araştırmaya Göre 2019'un En İyisi iPhone XR

Apple'ın "kırpılmış" iPhone'u iPhone XR'ın, 2019'da önemli bir başarı elde ettiği anlaşıldı!

Araştırmaya Göre 2019'un En İyisi iPhone XR

Apple, telefonlarda genellikle satış miktarı değil, bu satışlardan elde ettiği kar ile öne çıkan bir firma. Ancak firmanın geçen sene tanıttığı "uygun fiyatlı" iPhone XR'nin önemli bir başarı elde ettiği ortaya çıktı.

iPhone XR, Apple'ın en üst seviye işlemcisiyle gelirken kamera ve ekran alanında bir adım geriden geliyor. Buna karşın fiyatı, iPhone XS'den yaklaşık yüzde 25 daha uygun. Piyasa analiz firması Counterpoint Research'in yeni raporuna göre iPhone XR, yaklaşık bir senedir dünyanın en çok satan telefonu olma özelliğine sahip. Yeni iPhone XR, diğer çok satan Samsung A10, Oppo A9, Xiaomi Redmi 7A ve Huawei P30 gibi telefonların satışlarını geçmiş durumda.

Counterpoint'e göre Apple'ın iPhone XR'yi başarıya ulaştırmasının arkasında, telefonun fiyatının diğer ucuz telefonlarla rekabet edecek seviyede tutulmasının olduğunu söylüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Turkcell Superbox'ı Öğrenci Evinde Test Ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Anakartın Üstünde Neden Pil Var?
2020'de WhatsApp'tan Neler Beklemeliyiz?
Galaxy S11 Plus'ın Tasarımı Ortaya Çıkıyor
Sony, Telefonlara Kamera Yetiştiremiyor
Deadpool 3 İçin Düğmeye Basıldı!

 

 