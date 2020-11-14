Araştırmaya göre koronavirüs kaynaklı ölümler yüzde 30 azaldı. İşte sebebi

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden (IHME) araştırmacılar geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, koronavirüs ölüm oranının iyileştirilmiş tedavi nedeniyle Nisan ayından bu yana yüzde 30 düştüğünü söyledi.
Pandeminin İlk Dönemlerinde Ölüm Oranı Daha Fazlaydı
Neweurope'da yer alan habere göre, IHME direktörü Christopher Murray, ABD'de koronavirüsün (COVID-19), pandeminin erken dönemlerinde yaklaşık %0,9'a kıyasla virüsle enfekte olmuş kişilerin yaklaşık %0,6'sını öldürdüğünü söyledi.
"Ölüm Riski Büyük Ölçüde Yaşla İlgili"
Murray, doktorların bu dönemde jenerik steroid deksametazon gibi etkili tedaviler belirlediklerini söyledi. Araştırmaya göre, yaşlı insanların COVID-19'dan ölme riskinin gençlere göre çok daha yüksek olduğunu ekleten Murray "Riskin büyük ölçüde yaşla ilgili olduğunu biliyoruz. Her bir yaş için ölüm riski yüzde 9 artıyor" dedi.
Ölüm Oranlarında Yüzde 30'luk Düşüş Var
IHME, 300'den fazla anketten elde edilen yaşa göre standartlaştırılmış ölüm oranları analizinde Mart - Nisan'dan bu yana yüzde 30'luk bir düşüş görüldüğünü söyledi.
Yüksek Obezite Seviyelerine Sahip Topluluklarda Koronavirüs
Seattle Enstitüsü olan başka bir grup, COVID-19 için ölüm oranının yüksek obezite seviyelerine sahip topluluklarda daha kötü seyrettiğini belirledi. Mart ve Nisan aylarında ilk dalgadan bu yana enfeksiyon-ölüm oranının Eylül başına kadar günde yaklaşık yüzde 0,19 oranında düştüğünü de ifade etti.
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