Araştırmaya göre koronavirüs kaynaklı ölümler yüzde 30 azaldı. İşte sebebi

Araştırmacılar koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ilk dönemlerinde ölüm oranlarının yüksek olduğunu, Mart - Nisan'dan bu yana yüzde 30'luk bir düşüş görüldüğünü söyledi.