Arena of Valor: Yeni Çağ ve Honor of Kings'in İkiz Kardeşleri Buluşuyor

Yıllarca farklı evrenlerde yer alan ikiz kardeşler ilk kez Arena of Valor: Yeni Çağ'da bir araya geliyor. Çin'in en popüler mobil oyunu Honor of Kings'in ünlü karakteri Sun Shangxiang, Arena of Valor: Yeni Çağ'da yer alan ikizi Violet'e kostüm olarak ekleniyor.