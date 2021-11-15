Arena of Valor: Yeni Çağ ve Honor of Kings'in İkiz Kardeşleri Buluşuyor

Yıllarca farklı evrenlerde yer alan ikiz kardeşler ilk kez Arena of Valor: Yeni Çağ'da bir araya geliyor. Çin'in en popüler mobil oyunu Honor of Kings'in ünlü karakteri Sun Shangxiang, Arena of Valor: Yeni Çağ'da yer alan ikizi Violet'e kostüm olarak ekleniyor.

Arena of Valor'da İkiz Kardeşler Bulışuyor

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