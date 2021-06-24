ARİNKOM - Games United Oyun Kuluçka Programı Başladı!

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi ARİNKOM TTO, bu kez oyun sektöründe fikirlerin hayata geçirilmesi için oyun girişim stüdyosu Games United ile yetenek ve tecrübelerini bir araya getirerek birlikte oyun temalı bir kuluçka programı düzenliyor.