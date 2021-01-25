Arjantin'de, Dünya Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Büyük Canlısı Bulundu

Arjantin'de gün ışığına çıkartılan dinozor fosilleri, şimdiye kadar bulunan en büyük canlının keşfedildiğini öne sürüyor.

Tarihin en büyük canlısı bulunmuş olabilir

Patagonya, bir zamanlar yaşamış en büyük kara hayvanlarına, mavi balinadan bile daha büyük devasa yaratıklara ev sahipliği yapıyordu. Yeni bulunan kalıntılar, her ne kadar onları çıkaran paleontologlar yeni bir tür bulup bulmadıklarından emin olmasalar da, devasa bir dinozorun ortaya çıkarılacağını gösteriyor. Bunun yeni bir tür mü olacağı, yoksa var olan bir türün aşırı büyümüş bir örneği mi olacağı henüz tam kesin değil. Ama gelmiş geçmiş en büyük canlı olacağı kesin.

Dünya'da yaşamış en büyük hayvan olma rekoru şu anda 63 tonluk Patagotitan mayorum'da. Ancak, Güney Amerika'nın Kretase dönemi kayalarının araştırmaları, hala emekleme aşamasında. 19. yüzyılın "kemik savaşlarına" geri dönüyoruz gibi görünüyor. İlk P. mayorum 2014'te ortaya çıktı ve 2017'de bilimsel olarak tanımlandı, bu yüzden daha büyük bir şey bulmak tam bir şok değil.

Dinozor avcıları, Neuqué nehri vadisinin ortasında, titanosaur sınıfından bir dinozorun pelvik ve pektoral kemiklerini ve 24 sağlam kuyruk omurunu buldu. Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi'nden Dr. Alejandro Otero yaptığı açıklamada, "Kalıntılar kayanın altına doğru devam ediyor, bu yüzden kazı çalışmalarına devam edeceğiz" diyor.

Otero yaptığı açıklamada, "Boyutla ilgili olarak, vücut kütlesinin çok doğru tahminleri henüz yapılamadı, çünkü henüz bu tahminleri yapmak için geleneksel olarak kullanılan kemikler olan humerus veya femur gibi uzun kemiklere sahip değiliz" dedi. Ancak Patagotitan mayorum ile bazı karşılaştırmalar yaptıktan sonra, örneğin omurlar ve diğer bel unsurları bu hayvanın kemiklerinin yüzde 10 ila 20 arasında daha büyük olduğunu gösteriyor. Bu da onun muhtemelen 40 metreden daha uzun (8 katlı bir bina kadar) olduğunu düşündürüyor.

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