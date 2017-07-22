Arkadaşlarınızı Vurmanızı Sağlayan AR Uygulaması!

Android için yayınlanan bu artırılmış gerçeklik oyunu, arkadaşlarınızı "vurmanızı" mümkün kılacak kadar dehşet verici...

Arkadaşlarınızı Vurmanızı Sağlayan AR Uygulaması!

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Arkadaşlarınızı Vurmanızı Sağlayan AR Uygulaması!

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