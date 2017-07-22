Arkadaşlarınızı Vurmanızı Sağlayan AR Uygulaması!
Android için yayınlanan bu artırılmış gerçeklik oyunu, arkadaşlarınızı "vurmanızı" mümkün kılacak kadar dehşet verici...
Artırılmış gerçeklik ile yapılabilecekler hayal gücüyle sınırlı. Android'deki Mobile Gun uygulaması, önünüzdeki insanları ekrandaki silahla vurup, kurşunun etkilerini görmenize izin veriyor.
Şiddet konusunda ödün vermeyen oyun, arkadaşlarınızı, ailenizi veya yabancıları telefon ekranından bir dokunuşla vurmanıza olanak tanıyor. Telefonun arka kamerası hedefe bakarken Fire düğmesine dokunduğunuzda kurşun sesini duyuyor ve küçük bir kan sıçraması efekti görüyorsunuz.
Uygulama, hedefi vurup vurmadığınızı anlamak için yüz izleme teknolojisinden faydalanıyor. Silahınızı gerçek ses efektleriyle gelen yarı otomatik silahlara yükseltmeniz mümkün.
Uygulamayı indirip denemenizi önermiyoruz; sanırız ses sonuna kadar açıkken arkanızdaki bir yabancı tarafından "vurulmak" hoşunuza gitmeyecektir. Ancak resmi tanıtım videosunu yukarıda izlemenizde sanırız bir sakınca yok.
Zeynel A. Öztürk
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