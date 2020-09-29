ARM, 192 Çekirdek ile Intel ve AMD'ye Göz Dağı Veriyor

ARM'nin geleceğe dair planları, 192 çekirdekli müthiş işlemciyle birlikte ortaya çıktı. Bu durum, Intel ve AMD için korkutucu olabilir.

ARM, 192 Çekirdek ile Intel ve AMD'yi "Geçebilir"

ARM, Neoverse üzerindeki yol haritasını güncelledi ve böylece firmanın gelecek planları belirginleşti. Şu anki Neoverse N1 tasarımları 128 çekirdek 128 thread'e ulaşırken gelecekteki N2 ürünlerinin bu tasarımı kullanması, ancak diğer alanların çoğunda geliştirme getirmesi planlanıyor.

Performansa odaklanan ARM Neoverse N2 tasarımlarının rakip Intel ve AMD'nin dikkatini çekeceğine kesin gözle bakılıyor. 5nm düğüm teknolojisini kullanan Perseus, 192 çekirdek ve 350W TDP değeriyle gelecek ve EPYC ile Xeon'u bazı kategorilerde geçebilecek. V1'in ise daha az çekirdek sayısıyla gelmesi, buna karşın thread başına daha yüksek performans sunması bekleniyor.

Neoverse V1 ve N2'nin her ikisi de SVE (ölçeklenebilir vektör uzantıları), desteğiyle geliyor. Bu teknoloji, dünyanın en hızlı süper bilgisayarındaki Fujitsu A64FX yongasında da kullanılıyor. AnandTech'ten Andrei Frumusanu'ya göre V1, muhtemelen Arm v8.4+SVE1 tasarımını kullanacak; N2 ise v9+SVE2 tasarımının üzerine kurulacak. N2 ve N1'i temel alan işlemciler, DDR5 ve HBM2e bellek desteğinin yanında PCIe Gen 5 ile gelecekler.

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