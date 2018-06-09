ARM Dizüstülere Snapdragon 1000 Sürprizi
Qualcomm Snapdragon 1000, ARM dizüstü bilgisayarların gücünü katlamak için yola koyuldu!
Qualcomm, Snapdragon 850'nin Windows 10 ARM cihazlara getirdiği %30 performans artışından memnun kalmamış olacak ki, yeni bir işlemci şimdiden yola koyulmuş durumda. Alman teknoloji haberleri sitesi WinFuture'a göre her zaman bağlı dizüstüler için Snapdragon 1000 gelişim aşamasında.
Bu bilginin kaynağından bahsetmeyen WinFuture, Snapdragon 1000 SOC (system on a chip, yongada sistem) ürünü 12-watt (W) TDP ya da termal tasarım gücüne sahip olacak, bu da daha fazla güç harcarken ısınmadan çalışan bir işlemci anlamına geliyor.
Bu değer Snapdragon 850'ye kıyasla neredeyse iki kat daha fazla, ayrıca Qualcomm'un akıllı telefon çiplerinden çok daha iyi. Açıkçası bu TDP değeri daha çok Intel'in en güncel mobil işlemcilerine yakın, ki onlar da şu anda genellikle 15W değerine sahip.
WinFuture işlemcinin çekirdek sayısı ve saat hızı ile ilgili bir detay paylaşmadı, ancak TDP değeri bir gerçeği açığa çıkarıyor: Snapdragon 1000 çok büyük ihtimalle Windows 10 dizüstü ve tabletler için geliştiriliyor. Bu derece yüksek bir TDP'yi bir akıllı telefon üzerinde çalıştırmak mümkün olmayacaktır.
Bu derece güçlü bir SOC'nin 2K çözünürlüğü ve WiGig standartlarını destekleyeceği söylenen Asus Primus gibi henüz doğrulanmamış güçlü - her zaman bağlı - dizüstüler ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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