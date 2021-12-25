Artık, 1982'nin Commodore 64'ünde Oynayabileceğiniz Yeni Bir Oyun Var!

2021'in sonunda, 1982 yılında piyasaya sürülen efsanevi bilgisayar Commodore 64'te oynayacak yen bir oyunun ortaya çıkacağı hiç aklınıza gelir miydi?

Commodore 64'te yeni "mucize": Sonic!
Future

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