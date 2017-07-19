Artık App Store'da İncelemeler Cevaplanabilecek!
Apple'ın yaptığı yenilik sayesinde geliştiriciler artık App Store'da incelemelere cevap verebilecek!
Uygulamalar için kullanıcı incelemeleri, yapıcı eleştiriden yerden yere vurmaya kadar giderken, geliştiricilerin bazen bu incelemelere cevap verebilmesi müşterilerin seslerinin duyulduğunu anlamaları için çok iyi bir yol olabilir.
Bu yüzden, çok uzun bir sürenin ardından Apple, müşteri temsilcilerinin App Store'da kullanıcı incelemelerine direkt olarak cevap vermelerini mümkün hale getirdi.
Özellik, Apple birkaç gün önce iTunes Connect için "Müşteri Desteği" rolünü oluşturduğunda ortaya çıkmıştı. iTunes Connect, Apple'ın uygulama geliştiricileri için içerik yönetim ağı.
App Store'daki bir firma artık bir kullanıcıya Müşteri Desteği rolünü vererek, o kişinin ürün incelemelerine cevap vermesini sağlayabilir.
Yardımcı bir özellik olmasına karşın, böyle bir işlevin App Store'a gelmesi gerçekten uzun sürdü. Google Play Store'da eliştiriciler 2013'ten beri incelemelere cevap verebiliyor. Yine de, geç olması hiç olmamasından iyidir diyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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