Artık Beşiktaş Taraftarları Geleceğin Kartalları İçin Yürüyecek!

Beşiktaş JK, Akademi bünyesinde eğitim alan sporcularının daha iyi tesislerde daha iyi şartlarda eğitimlerini alabilmeleri için uzun zamandır çalışıyordu. Help Steps anlaşmasının gelirlerinin tamamının altyapıya aktarılmasıyla bir anlamda yeni tesisleri değerli Beşiktaş taraftarları yürüyerek inşa edecekler.
Çebi: Taraftarı Beşiktaş'ın gençlerinin daha iyi yetişebilmesi için herkesi yürümeye davet ediyorum
Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, imzalamış oldukları anlaşmanın gelirini altyapıdaki oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yeni tesisler inşa etmek için harcama kararı aldıklarını söyledi. Beşiktaş taraftarlarının sağlıklı bir yaşam ve güzel bir gelecek için yürümelerini ve Help Steps ile adımlarından oluşacak gelirin Beşiktaş Futbol Akademisi'ne yönlendirilmesini istedi. Beşiktaş'ın ilklerin kulübü olduğunu söyleyen Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Taraftarlarımızın bir ilke daha imza atmalarını ve Akademi'nin yeni tesislerini büyük Beşiktaş taraftarının adım adım yürüyerek yapmasını istiyorum" dedi.
'Geleceğin milli yıldızları yetişecek'
Help Steps Proje Yöneticisi Gözde Venedik ise şunları söyledi: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ile yaptığımız adımları desteğe dönüştüren anlaşma, beklentilerimizin üzerinde ilgi gördü. Artık taraftarların attığı her adım, geleceğin Beşiktaş ve Milli Takım sporcularına kaynak sağlayacak. Taraftarlar daha sağlıklı yaşarken kulüplerini ve genç sporcuları da desteklemiş olacak. Bu vizyonları nedeniyle BJK Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve Futbol Akademisi'nden Sorumlu Yönetici Sayın Fırat Fidan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa sürede genç sporcuların daha iyi şartlarda çalışabileceği tesisleri hep birlikte adım adım hayata geçireceğiz. Birlikten güç doğacağına inanıyor ve Beşiktaş taraftarlarını dünyanın neresinde olursa olsun takımlarını desteklemeye davet ediyoruz."
Spor Okullarımız ve Derneklerimizi Beşiktaş Futbol Akademisi için yarışacak
Futbol Akademisi, Spor Okulları ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetici Fırat Fidan şöyle konuştu; "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye bize verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizler daha iyisini yapmak için çabaladıkça sağ olsun kendisi de bize desteğini artırmaya devam ediyor. Bu projeyle hedefledikleri tesisleşmeyi daha hızlı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle tüm taraftarları ama özellikle spor okullarımızı ve derneklerimizi tatlı bir rekabet içinde Beşiktaş için yarışmaya davet ediyorum. Help Step anlaşmasıyla en çok adım atan spor okulu ve derneklerimizi bazı özel ödüllerle ödüllendireceğiz. Detaylarını arkadaşlarımız hem spor okullarına hem de derneklerimize en kısa zamanda iletecekler. Atılan her adım değerli, geleceğe adım adım yürüyoruz taraftarımız bizi takip etmeye ve destek olmaya devam etsin."
Uygulama nasıl çalışıyor:
Kullanıcılarını hem sağlıklı yaşama teşvik eden uygulama, aynı zamanda hesap sahiplerinin gün içerisinde attıkları adımları günün sonunda bağışlama fırsatı da sunuyor. Bağış ekranında ise farklı kategoriler yer alıyor. Uygulamayı akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indiren kullanıcılar, kolayca kayıt oluşturup hesabı aktif hale getirebiliyor. Uygulama, kullanıcının günlük rutin olarak attığı adımları sayıyor ve gün sonunda kısa bir reklam izleterek adımlarını Help Steps puanına çeviriyor. Reklamlardan elde edilen gelirin belirlenen kısmı kullanıcının adımlarına geri aktarılıyor. Kullanıcı da bu adımları dilediği STK veya projeye bağış olarak aktarabiliyor.
Destek alan kurum / projeler
Ana Yardım Dernekleri: KIZILAY, AHBAP Platformu, KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ, AKUT, İHTİYAÇ HARİTASI, TOHUM OTİZM VAKFI, HAÇİKO, TEGV, TOG, TOFD, SMA-Derneği
Gönül Verdiklerim: UCİM, Dilsiz Dostlar, Melekler Şehri, Çocuklar, Beytümder, Toçev, Çocuk Eğitim Derneği, Gönüllü Hareketi, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, ALS- MNH Derneği Atılım-MED, Genç Hayat vakfı,
Kulüp: Beşiktaş JK, Fenerbahçe SK
Sağ Duyu ekranı: Burada mutlaka bireysel bir yararlanıcı yerini alıyor. Bu yararlanıcılar için belli bir adım bağışı hedefi konuluyor ve bu hedefe ulaşıldığında ihtiyacına göre belirlenen yardım işlemi gerçekleştiriliyor. Amaca ulaşıldığında Sağ Duyu ekranında bir sonraki fayda bekleyen yararlanıcı için yeni adım bağışı hedefi konuluyor.
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