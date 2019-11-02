Artık Bir Vergimiz Daha Var: Dijital Hizmet Vergisi
Kabul edilen kanun teklifi ile birlikte, Dijital Hizmet Vergisi'ne merhaba diyoruz. Bu vergi, bizlere fiyat artışı olarak yansıyabilir!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen bir kanun teklifi sonrasında, hayatımıza yeni bir vergi daha girdi: Dijital Hizmet Vergisi.
Bu vergi, ücretli dijital hizmet sağlayıcıları ilgilendiriyor. Örneğin YouTube Premium, YouTube Music, Spotify, Netflix, BluTV gibi hizmetler, artık Dijital Hizmet Vergisi'nin mükellefi konumunda. Bu listeye Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya devlerini eklemek de mümkün.
Peki Dijital Hizmet Vergisi nasıl işleyecek? Türkiye'deki cirosu 20 milyon TL'den büyük olan hizmetler, artık yüzde 7.5 oranında vergi ödemek zorunda. Bu ciroya ulaşamayan veya dünya genelinde 750 milyon Avro'dan daha düşük bir cirosu bulunan hizmetler ise, Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf tutulacak.
Vergiyi ödemeyen hizmetler için getirilen yaptırım da oldukça ağır: Öncelikle vergisini ödemeyenler ilan edilecek ve hemen ardından, bu hizmetlere Türkiye'den erişim engellenecek.
Dijital Hizmet Vergisi'nin kabul edilmesiyle birlikte, pek çok hizmette fiyat artışları görmemiz söz konusu olabilir. Bunun ilk örneğini, daha önce szlerle buradaki haberimizde paylaştığımız gibi, Spotify'ın yaptığı Premium üyelik zamlarında gördük bile...
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