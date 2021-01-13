Artık dünyanın en zengini değil! Musk, bir günde 13,5 milyar dolar kaybetti

Elon Musk geçtiğimiz hafta Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi olmuştu. Musk, bir hafta içinde dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybederek Forbes Zenginler Listesi'nde yeniden ikinciliğe düştü...