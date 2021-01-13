Artık dünyanın en zengini değil! Musk, bir günde 13,5 milyar dolar kaybetti

Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk, geçen hafta Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini olmuştu. Musk, unvanını uzun süre koruyamadı ve tekrar Jeff Bezos'a kaptırdı.
TESLA HİSSELERİ YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ
Dün Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Elon Musk'ın Tesla hisselerindeki bu değer kaybı yüzünden kişisel serveti bir günde 13.5 milyar dolar azaldı. Bu düşüş sonrası Musk'ın kişisel serveti 176,2 milyar dolara geriledi. Amazon'un patronu Bezos ise 182,1 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı.
AMAZON HİSSE DEĞERİ DE AZALDI
Hisse değeri azalan sadece Tesla değildi. Pazartesi günü Amazon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybederken Bezos'un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.
MUSK'IN SERVETİ MART 2020'DE 24,6 MİLYAR DOLARDI
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mart ayından bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk'ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020'de Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardı.
2020'de Tesla hisselerinin değerindeki artış yüzde 720'yi aştı. 2021'in ilk haftasındaki artış ise yüzde 12.
Şu anda dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla 2020'da sadece 500 bin araç üretti.
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