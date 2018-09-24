Artık GIF'ler DM Yoluyla da Gönderilebilecek
Hikaye'lere eklenebilen GIF'ler kullanıma sürüleli epey bir vakit geçmişti. Artık bu özellik, direkt mesajlaşmada da var.
Instagram, bu yılın başlarında, zaten mevcut olan Sticker seçeneğinin bir uzantısı olarak, GIF Stickers'ı hikayeler için kullanıma sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların hikayelerini hareketli resimlerle daha fazla özelleştirmesine imkan sunmuştu. Artık Instagram, kullanıcıların GIF'leri DM ile arkadaşlarına göndermelerine de izin verecek.
Facebook'a ait olan fotoğraf ve video paylaşım servisi, GIF'leri DM yoluyla arkadaşlarınızla mesajlaşırken sayısız görsel yolla kendinizi ifade etmenize yardımcı olmak için eklediğini duyurdu. Instagram için en son güncellemesiyle beraber, yeni GIF düğmesine dokunarak GIPHY tarafından desteklenen en son popüler GIF'leri arayabileceksiniz.
Sağlanan dev kütüphane içinden seçebileceğiniz çok fazla GIF mevcut. Ayrıca herhangi bir duruma uygun anahtar kelimeleri veya kelime öbeklerini yazarak belirli GIF'leri de arayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza veya ailenize rastgele bir GIF göndermeyi düşünüyorsanız, arama çubuğuna yazdıktan sonra "rastgele" seçeneğine dokunmanızla birlikte aramanızla ilgili rastgele bir GIF gönderilecektir.
Instagram Direct için GIF'ler, uygulamanın en son güncellemesinin bir parçası olarak tüm Android ve iOS cihaz kullanıcılarının kullanımına açılacak.
Yavuz Alp Şimşek
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