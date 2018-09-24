Artık GIF'ler DM Yoluyla da Gönderilebilecek

Hikaye'lere eklenebilen GIF'ler kullanıma sürüleli epey bir vakit geçmişti. Artık bu özellik, direkt mesajlaşmada da var.

Artık GIF'ler DM Yoluyla da Gönderilebilecek

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