Artık Hasta Bileklikleri Bile Fotoğraflı Olacak

Dünyanın en yaygın kullanılan baskı malzemelerinden olan etiketler yeni reklam mecrası oldu. Renkli etiket yazıcıları perakende markalarından kargo şirketlerine kadar her sektörde esnek bir reklam alanı yaratma imkanı veriyor. Kurumlar bu özel yazıcılarla kendi kendine poster, duyuru yazıları hazırlayabiliyor. Ürünlerin veya kutuların üzerine de promosyonlar, kuponlar ve reklam uygulamaları yapabiliyor.
Anında promosyon kodu
Dünyanın önde gelen baskı teknolojileri şirketlerinden Epson'un Türkiye Kurumsal Çözümler Kanal Yöneticisi Ahmet Gürle, salgından sonra alternatif reklam mecralarının keşfedileceğini söylüyor. Renkli etiket yazıcıların 25,6-215,9 mm arasında genişlikte ve istenilen uzunlukta baskı alabileceğini belirten Gürle, kullanım alanlarını şöyle anlatıyor:
"Örneğin Epson ColorWorks CW-C6500 serisi renkli etiket yazıcısıyla mağazanızın camına 20 cm genişliğinde ve 3 m uzunluğunda bir duyuru yapıştırmak istiyorsunuz. Ya da mağazadaki bir ürünün reklamını veya genel bir indirimi duyurmak istiyorsunuz. Tüm bunlar Epson renkli etiket yazıcısıyla yapabilirsiniz. Sattığınız bir ürünü özelleştirmek, ürün üzerinde veya kutusundaki promosyon bilgilerini renkli halde bir etiketle öne çıkarabilirsiniz. Kutu üzerinde veya içinde oluşturduğunuz bir etiket veya kuponla farklı bir ürün için indirim veya reklam yapabilirsiniz."
Kargo kutusunda reklam dönemi
Epson, yurtdışında uluslararası bir lojistik şirketiyle yurt dışında yeni bir projeye imza attı. Projeyle gönderi yapan şirketler kutuların üzerine kendi logo veya reklamlarını bastı. Şirketlerin geçmişte bu uygulamanın yeni bir reklam platformu olabileceğini düşünmediğini belirten Gürle, "Salgın sonrasında hem bireysel hem de kurumsal tarafta talebin arttığını görüyoruz. Gelecekte bu tür uygulamaları daha fazla göreceğiz" dedi.
Kasada fotoğraf baskısı
Gürle Türkiye'de de örnek çalışmalar yapıldığını anlattı. Gürle'nin verdiği bilgiye göre bazı tekstil şirketleri kasa yanında bulunan parfüm ve hediyelik eşyalara logo veya ürün fotoğrafı basıyor. Ayrıca bulunulan güne ait kampanyalar da hızla basılarak anlatılabiliyor. Bir sonraki alışverişte kullanılmak üzere barkodlu indirim bilgileri de eklenebiliyor.
Hastanede riski azaltıyor
İnternet üzerinden satış yapan şirketler, müşterilerin istediği ürünlerin üzerine özel günler (Yılbaşı, doğumgünü, Anneler Günü vs) için fotoğraf bastırabiliyor. Restoranlar ise yemekte çekilen bir fotoğrafı içecek şişesinin üzerine basarak servis edebiliyor. Büyük davet ve organizasyonlarda ise biletlerin veya yaka kartlarının kişiye özel fotoğrafla oluşturulması sağlanabiliyor. Bir diğer önemli uygulama ise hasta bileklikleri. Hasta bilekliğine hastanın fotoğrafı, alerjisi veya özel detaylar renkli olarak basılıp hata riski azaltılıyor. Çiçekçilerde veya fidanlıklarda ise saksı üzerine bitkinin vereceği çiçeğin resmi etiket olarak yapıştırılabiliyor.
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